Llueven críticas a RCN por actitud en Preolímpico: Caracol aprovechó

La Selección Colombia Sub-23 solo necesitó dos partidos para quedar eliminada en el grupo A del Torneo Preolímpico 2024, que se disputa en Venezuela. Sin embargo, el seleccionado cafetero debe cumplir con el calendario y tratar de terminar con algo de honor su participación.



Este lunes, Colombia jugó su tercer partido y siguió en la misma línea: perdiendo. Esta vez fue Venezuela la que aprovechó el bajo nivel de la Tricolor Sub-23 y le ganó 1-0, resultado que lo deja con posibilidad de clasificarse al cuadrangular final, al que ya clasificó Brasil.

Si bien las redes sociales explotaron por otra derrota colombiana, y con cuestionamientos al técnico Héctor Cárdenas, el otro gran perdedor fue el canal RCN, que tuvo un gesto con la Selección Preolímpica que no gustó para nada, y que le resta puntos en su competencia con el ‘Gol Caracol’, producto estrella de Caracol Televisión.



RCN decidió no transmitir el partido Colombia vs. Venezuela en su señal principal, así que llevó su partido por la señal de TDT; además, no estuvieron Javier Fernández Franco y Carlos Antonio Vélez. Por su parte, Caracol sí acompañó a la Selección Sub-23 a pesar de estar eliminada, y Javier Hernández Bonnet llevó el protagonismo de la transmisión.



Esa actitud de cada canal se vio reflejada en las redes sociales, pues llovieron los malos comentarios para RCN y elogiaron a Caracol por no abandonar a la Selección, pues si compiten por el ‘rating’ de los juegos de la Tricolor, deberían estar siempre ambos canales.