Insólita tarea que Vélez le pondría a Falcao en la Selección Colombia

Radamel Falcao García todavía puede tener una importante influencia en la Selección Colombia de mayores, mucho más cuando los delanteros que ha convocado Néstor Lorenzo no tienen una gran marca goleadora.



Sin embargo, el periodista Carlos Antonio Vélez pidió al ‘Tigre’ en la Selección, pero para darle una insólita tarea. Todo porque “Colombia tiene un problema delicadísimo: la falta de gol”.



Sin muchos minutos en Rayo Vallecano, Falcao ha perdido especio en la Selección; pero para Vélez es momento de llamarlo y aprovechar su experiencia, su técnica y su conocimiento.



“Falcao es un jugador testimonial; su aporte sería muy valioso si viniera a ayudarnos a mejorar el producto, porque ahí está el secreto”, dijo Carlos Antonio en su espacio ‘Palabras Mayores’, en Antena 2 Radio.



“Todos los equipos tienen preparador de arqueros, pero no hay entrenamiento específico en ataque. Hay que mejorar el producto ofensivo, tenemos un problema de gol. Nuestra Selección dejó de ir a un Mundial porque (en las pasadas Eliminatorias) se pasó 7 partidos sin anotar un gol”, recordó Vélez.



Luego, Carlos Antonio Vélez recordó que en 2017 coincidió con Ramy Abbas Issa, representante de Mohamed Salah, y el agente aseguró que el egipcio se iba a preparar para mejorar su cuota de goles, contratando al colombiano Jaime Pabón, quien mejoró las estadísticas del actual delantero de Liverpool.



Lo mismo sucedió con Rafael Santos Borré, quien fue entrenado por Pabón y lo hizo brillar en River Plate.



“¿Por qué razón Falcao no puede venir a la Selección y hacer este trabajo específico? Ya dejémonos de cuentos, de pronto Radamel venga y haga otro gol con la Selección. Pero está para venir a darnos una mano; y si no es él, otro, pero trabajar a los delanteros”, fue el pedido de Vélez.