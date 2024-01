Colombia de Héctor Cárdenas podría ser castigada por la historia

La Selección Colombia Sub-23, que dirige Héctor Cárdenas, ha sido una completa decepción en el Torneo Preolímpico 2024, pues quedó eliminada luego de sus dos primeros partidos; completa tres derrotas y todavía no ha podido anotar gol.



El 0-3 contra Ecuador, el 0-2 contra Brasil, y el 0-1 contra Venezuela, le han puesto el sello al fracaso de la Selección cafetera, que ya tiene dos bajas por las desconvocatoria de Óscar Cortés y Carlos Andrés Gómez, y que se despedirá del certamen el próximo jueves 1 de febrero enfrentando a Bolivia.



Será un duelo de eliminados, pues en el grupo A ya está clasificado Brasil, Ecuador (que descansa) es segunda, y Venezuela espera la hazaña de clasificar a la ronda final si le gana a los brasileños. Así, Colombia vs. Bolivia es por cumplir y por la lucha de no quedar último.



Sin embargo, para Héctor Cárdenas y su equipo hay mucho más en juego. Más que el honor, es escapar de la más grande vergüenza, y de no quedar marcado en la historia de las selecciones preolímpicas de Colombia.



Colombia está obligada a ganar para no recibir un cachetazo en el historial. Una derrota, e incluso un empate, consumarían la peor presentación cafetera en un Torneo Preolímpico.



Solamente en 1996, Colombia quedó eliminada de un Preolímpico sin ganar, empatando 2 juegos y perdiendo otros 2. Además, marcó 6 goles.



De hecho, la Selección nunca ha terminado un torneo clasificatorio a unos Juegos Olímpicos sin anotar por lo menos un gol. En 1984, con un formato de triangular, Colombia jugó dos partidos y los perdió (3-0 contra Ecuador y 2-1 contra Brasil), así que se fue sin sumar, pero anotó un gol.



Así, Colombia y su técnico deberán dar un último esfuerzo y mejorar para despedirse con un triunfo; o quedar en la historia como la peor Selección preolímpica.