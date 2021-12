¿Cómo no quererlo? Agüero publicó una conmovedora carta de despedida

Este miércoles, Sergio 'Kun' Agüero anunció su retiro de las canchas a causa de la arritmia que le detectaron recientemente y que le impidió seguir jugando con normalidad. El jugador argentino que en Europa brilló con el Atlético de Madrid, Manchester City y que esta temporada llegó al FC Barcelona para iniciar una nueva historia, tuvo que "colgar los guayos" a sus 33 años, por un tema de salud.

Aunque se despidió en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Camp Nou, a la que asistieron sus compañeros de equipo y su exentrenador en el Manchester City, Pep Guardiola, el delantero argentino también aprovechó sus redes sociales para decirle adiós a sus seguidores con una conmovedora carta.



"Siempre supe que daría todo por intentar volver a jugar pero tras las últimas pruebas los médicos me aconsejaron dejar la práctica del fútbol profesional. Sus palabras fueron suficientes para tomar la decisión. Retirarme en esas circunstancias es difícil pero siempre la vida es lo primero y eso lo tuve claro desde un principio", inicia la carta del 'Kun', quien en la conferencia con los medios contó que hace una semana recibió la noticia.



"Una de las tantas cosas que me enseñó el fútbol es que se puede transformar una derrota en victoria. Esta vez no será distinto. Es doloroso, sí. Es un drama, no. Drama hubiera sido otra cosa. No me enfoco entonces en el tiempo que me hubiera quedado por jugar sino en los maravillosos 18 años que sí pude hacerlo", agregó.



Agüero finalizó recordando que tuvo una carrera "increíble" en la que dio todo, pero además, dando gracias a todos por el cariño y el buen trato en donde estuvo. Recordó los equipos en los que jugó desde "chiquito" hasta los clubes que defendió en Europa. A todos les agradeció por igual. "A los fans todo mi reconocimiento por tanto apoyo, en las buenas y en las malas, que siempre me hicieron más fuerte".