¿Agüero a la lista? Futbolistas que se han retirado por temas de salud

Este miércoles a las 6:00 am (hora colombiana), se llevará a cabo una conferencia de prensa en FC Barcelona, en la que se hablará del futuro del argentino Sergio 'Kun' Agüero, quien padece una arritmia (lo que se traduce en cambios de ritmo del corazón), la cual le está afectando su carrera deportiva. Todo esto tras haber padecido el Covid-19.



El jugador de la selección albiceleste que a mitad de año conquistó el título de Copa América, y que tras diez años con el Manchester City fichó con FC Barcelona para la temporada 2021/22, daría por finalizado su contrato antes de lo previsto. La prensa en España y Argentina asegura que hará oficial su retiro de las canchas.

Sin duda, un duro golpe no solo para el atacante de 33 años, su familia y amigos, sino también para el club, su selección y el mundo del fútbol, que tanto ha disfrutado de su talento y personalidad en la cancha. A propósito del posible anuncio del 'Kun', recordamos los jugadores que han tenido que "colgar los guayos", de manera imprevista y algunos muy jóvenes, por un tema de salud.



Iker Casillas anunció su retiro un año después de sufrir un infarto. Tenía 39 años y jugaba para el Porto en 2019 cuando sucedió su falla cardiaca. A partir de ahí se ha dedicado a concientizar sobre la salud cardiaca. No quiso conferencia de prensa y prefirió hacer el anuncio a través de sus redes sociales.



Ronaldo, el ‘fenómeno’, decidió alejarse de las canchas en 2011 a causa del hipotiroidismo (el cual padecía hacía cuatro años) y un problema de desaceleración del metabolismo provocada por la misma enfermedad. En rueda de prensa y acompañado de su familia, dio el porqué de su adiós. Una despedida muy triste y melancólica, pues no era como la soñaba.



Fabrice Muamba, a sus 24 años, anunció su retiro meses después de un paro cardiorrespiratorio en pleno partido, cuando jugaba para Bolton Wanderers. Todo ocurrió en 2012 por la FA Cup. Ha sido uno de los jugadores más jóvenes en dejar el fútbol por un problema de salud.



Ryan Mason tuvo que dejar las canchas en 2017 y con 26 años, a causa de una lesión tras un aparatoso choque de cabezas con un rival, que le fracturó el cráneo. Duró tres meses en rehabilitación pero los médicos le aconsejaron no jugar más fútbol.



Rubén de la Red jugó con Real Madrid y la selección española con la que ganó la Eurocopa 2008. Ese mismo año sufrió una falla cardiaca en pleno partido. Con 25 años, dos años después de descubrir una insuficiencia coronaria, tuvo que anunciar que “colgaba los guayos”.