Para volver a llorar: conmovedor mensaje de Messi por retiro de Agüero

Sergio Agüero anunció este miércoles su decisión de dejar el fútbol por motivos de salud, después de 43 días de aquel dolor en el pecho que sintió durante un partido con el FC Barcelona y que acabó siendo una arritmia cardiaca tan delicada que requiere de total reposo.

Entre lágrimas se despidió de las canchas el Kun y ahora, después de ver el mensaje de su entrañable amigo Lionel Messi, seguro que ha vuelto a llorar.



Un extenso mensaje, lleno de cariño y complicidad, le dedicó el 10 de Argentina: "Prácticamente toda una carrera juntos, Kun… Vivimos momentos muy lindos y otros que no lo fueron tanto, todos ellos nos hicieron cada vez unirnos más y ser más amigos. Y los vamos a seguir viviendo juntos afuera de la cancha", dijo, en una publicación con fotos de ambos, casi desde que eran niños en su selección.



"Con la gran alegría de levantar la Copa América hace tan poquito, con todos los logros que conseguiste en Inglaterra… Y la verdad que ahora duele mucho ver como tenés que dejar de hacer lo que más te gusta por culpa de lo que te pasó. Seguro que vas a seguir siendo feliz porque sos una persona que transmite felicidad y los que te queremos vamos a estar con vos. Ahora arranca una nueva etapa de tu vida y estoy convencido que la vas a vivir con una sonrisa y con toda la ilusión que le metés a todo", añadió.



Lo que no pasará es el fin de la relación Messi-Agüero. No pasó ni cuando el Kun llegó feliz FC Barcelona y no pudo jugar con el zurdo, quien debió irse, también entre lágrimas, del club de toda su vida. No va a pasar ahora: "Todo lo mejor en esta nueva etapa!!! Te quiero mucho amigo, voy a extrañar muchísimo estar con vos adentro de la cancha y cuando nos juntamos con la Selección", concluyó Messi.