Vélez estalló contra Osorio y recordó a Pékerman: 'la misma babosada'

En su más reciente audiocolumna de Palabras Mayores, Carlos Antonio Vélez criticó a Juan Carlos Osorio por sus declaraciones tras el partido frente al Deportes Tolima, en el que América de Cali sepultó sus opciones de pelear la final de la Liga 2021-II. El periodista cree que el estratega de los 'Diablos Rojos' pecó en sus comentarios, en los que apuntó al juego del rival, y le hizo un llamado a la autocrítica.

"Las declaraciones del profe Osorio después del partido contra Deportes Tolima las escuché y leí hasta ayer (martes). Ya estoy acostumbrado, por eso no suelo escucharlas porque es la misma babosada. En las épocas de Pékerman era un desastre eso... cantinflas. Después, hemos tenido a una persona que sabe mucho como Reinaldo Rueda, pero que comunica muy mal", dijo Vélez antes de entrar en materia.



"No tienen autocrítica, le echan la culpa a los medios, a los periodistas, a los árbitros y cuando los benefician no dicen nada, de fútbol hablan muy poquito, hablan de actitud, entrega... Eso de las ganas tiene que estar, lo demás es fútbol y de eso se habla poquito, y cuando se habla como sucedió en el caso de Osorio, nos queda debiendo. Profe, usted, si tiene algo es que sabe mucho; que no lo pueda expresar en sus equipos, entre otras, por su terquedad, es otra cosa. Yo le reconozco sus conocimientos, por eso la exigencia tiene que ser mayor. Usted se quedó en desvalorizar a su rival", agregó.



Vélez habló de las estadísticas del elenco pijao frente a Millonarios en Ibagué y Bogotá, sin contar los dos juegos frente al América, para decirle a Osorio una vez más que "¿no le parece profe que esa data indica todo lo contrario a lo que usted afirmó? Contra usted mismo, cuando perdieron a Malagón, el gol que les hacen es tomándolos en defensa de contención (...) En los duelos ellos también ganan. Ahí, usted no fue muy justo, la elaboración no tiene que pasar por muchos toques. Usted lo sabe".



Continuó diciendo que "hubiera dedicado ese espacio mejor antes que al señalamiento, que también es humano y se descargó... es injusto porque usted sabe que Tolima ha hecho las cosas correctamente, usted contó una parte de esa manera de jugar. Ignoró y recortó la posibilidad de expresar algo más con relación a su manera particular de ver el juego en el América".



Finalmente, Vélez le hizo un nuevo llamado a la autocrítica: "uno no puede poner al pianista a tocar la bateria. Primero hacemos autocrítica y después enjuiciamos a los demás (...) Exageró profe, si, muy lindo que hubiera elogiado a Hernán Torres, pero muy feo que hubiera hablado de una manera de jugar, que como la suya, es tan antigua. Esta es una manera de jugar tan válida como cualquier otra".