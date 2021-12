No todo es dicha en el Cali: ¡ficha clave que perdería en Navidad!

Deportivo Cali cierra de visitante, en casa del Pereira, un brillante cuadrangular que, anticipadamente, le permitió ser el primer finalista de la Liga Betplay II 2021.

Ahora su preocupación pasa por saber quién será su rival, que salvo debacle sería Deportes Tolima, y por otro asunto que, ad portas de ese duelo definitivo, ronda al cuerpo técnico: la continuidad del arquero Guillermo de Amores.



Se trata de un hombre definitivo en esta recta final de la campaña, pero cuyo contrato vence el próximo 23 de diciembre, un día después de la gran final y uno antes de Navidad.



El uruguayo reveló que está en conversaciones no solo con el Cali sino con otros equipos: "He tenido propuestas de otros clubes por lo que mi contrato finaliza y no hemos acordado la renovación, pero mi mente está en salir CAMPEÓN con el Cali", dijo en 'De fútbol se habla así', de DirecTV.

Aunque no dio pistas de esos pretendientes, muchos consideran en Cali que el jugador estaría más cerca de irse que de quedarse y las prioridades del cuerpo técnico también irían en otra dirección.



Es posible que sean solo tres partidos del uruguayo, quien anhela el título no solo por él y por la afición sino porque entiende que sería una gran posibilidad de estar en la selección de su país: "se me eriza la piel de solo pensarlo", reconoció.



De Amores está tan ilusionado que hasta eligió rival en la última instancia de la Liga: "Prefiero a Tolima en la final", dijo.