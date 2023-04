Vélez le dio duro a alcalde Quintero: ‘¿Barra brava camuflado?’

Atlético Nacional y América vivieron un infernal ambiente en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde la barra brava del club verdolaga, ‘Los del Sur’, quienes armaron desmanes dentro y fuera del escenario deportivo, obligando así a aplazar el partido por falta de garantías.

A raíz de ello, salieron muchas declaraciones que armaron polémicas en torno a la relación entre Atlético Nacional y las barras, donde el mismo presidente aseguró que les daba boletas y logística para que asistiera al estadio.



De igual manera, el secretario de gobierno, Juan Pablo Ramírez, culpó a la dirigencia de todo lo sucedido y también el alcalde de Medellín, Daniel Quintero aseguró que no prestará el Atanasio Girardot a Nacional si no soluciona sus problemas con ‘Los del Sur’ y las críticas no demoraron en llegar.



Por ello, el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, no le gustó para nada lo propuesto por Daniel Quintero y le respondió con dureza sobre su aparente defensa a la barra brava de ‘Los del Sur’. “¿Otro“barra brava camuflado?”, dijo.





Cabe mencionar que durante la transmisión de Win Sports, Carlos Antonio Vélez no estuvo de acuerdo con las declaraciones del secretario Juan Pablo Ramírez y con lo de Quintero, el periodista quedó impactado por la falta de apoyo a Atlético Nacional por parte del gobierno.