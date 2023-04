Presidente de Nacional sobre barras: ‘No podemos dar a todas lo mismo’

Atlético Nacional y América de Cali no lograron jugar en la fecha 14 de Liga BetPlay 2023 y todo debido a que las barras bravas del club verdolaga armaron disturbios dentro y fuera del estadio Atanasio Girardot y por fuerza mayor tuvo que ser aplazado.

Luego de que se sostuviera una reunión con respecto a este aplazamiento, el presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, dialogó con Win Sports sobre los lamentables hechos que sucedieron con sus barras bravas, especialmente con Los del Sur, donde detalló por qué están protestando y por qué no dejaron que el juego se disputara.



"No estamos en capacidad de darle lo mismo a todas las barras, al no estar en capacidad de hacer eso, lo que hicimos fue cortar algo que era un beneficio única y exclusivamente para la barra", explicó Navarro.



Y agregó: “Quiero aclarar que el problema que tiene Atlético Nacional no es con su hinchada, es únicamente con la de Los del Sur. Nosotros simplemente les anunciamos que el club debido al déficit económico no aceptaba algunas exigencias. El tema de los abonos lo han torpedado y no estaba en capacidad de aceptar lo que pedían en temas económicos, boletería, y otra era pagarles un dinero por cuidar a las hinchadas visitantes. Las medidas están tomadas, si la barra no quiere dejar hacer el partido va a ser difícil. Además Los del Sur han tratado de evitar que el equipo sea exitoso".



De igual manera, Navarro habló de las polémicas declaraciones del secretario de Gobierno, Juan Carlos Ramírez, quien culpó directamente a las directivas del club por atraer esta violencia y no dar soluciones a las hinchadas.



"Yo no comparto la opinión del Secretario de Gobierno. La decisión que se tomó fue por parte de la institución, no personal. La posición de él debe ser más centrada. Nunca hemos estado cerrados al diálogo. No sabemos aún como vamos a manejar el problema”.



De esta manera, queda evidenciado que la relación entre la dirigencia de Atlético Nacional y la barra brava de Los del Sur está totalmente friccionada, por cortarles los beneficios como darles boletas, logística y además de solo le daban logística y de ingresos de tifos y humo.