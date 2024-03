Vélez aplaudió a Teo y pidió que destape los escándalos en Selección

El experimentado delantero Teófilo Gutiérrez dio a conocer hace unos días que decidió decirle no a la Selección Colombia cuando estaba José Pékerman como técnico porque no le gustaba lo que pasaba internamente y se negó a ir al Mundial de Rusia 2018 debido a que le impusieron algo específico para ir a esa cita mundial.

Ante ese panorama con el que se encontró, Teófilo aseguró en una entrevista con DSports que “no me gusta que me impongan cosas por respeto al equipo y no fui por problemas dentro de la Selección”, se desató una polémica sobre lo que en verdad pasaba en Colombia durante ese periodo de 2012 a 2018.

Esa gallardía de Teófilo Gutiérrez al contar un pedazo de lo que ocurría en la interna del equipo en el que él mismo dijo que iba cualquiera, el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez aseguró en su programa ‘Palabras Mayores’ que aplaude lo que dijo el ahora jugador del Real Cartagena y le pidió que destape todo lo demás, aunque cree que todos los involucrados en ese proceso de a poco irán soltando más detalles a su tiempo.



“Me gusta cuando los jugadores dicen cosas como la que dijo Teo. ¿Ustedes creyeron que dejaría pasar por alto eso? Va a llegar el momento en que todo el mundo va a hablar. La historia no se queda con nada. Tarde o temprano se va a saber lo que pasó en la Selección desde el 2012 hasta 2018. Esas campañas que ustedes celebran y creen que fue una maravilla y en la que el fútbol colombiano se partió en dos. Por menos los echaron de Venezuela”, dijo contundente Vélez.



Habrá que esperar si más adelante se animan más jugadores a hablar sobre aquel proceso de José Pékerman, quien es acusado junto a su representante Pascual Lezcano en convocar jugadores para venderlos y sacar una comisión por su transferencia.