Piden a Teófilo ampliar denuncia de Selección: ¿quién le pidió premio?

Mientras la Selección Colombia intenta concentrarse en la preparación del partido amistoso de este viernes contra España, en Londres, en el país las polémicas y las suspicacias no terminan.

El protagonista del nuevo escándalo es Teófilo Gutiérrez, quien en una entrevista con DirecTV habló de supuestos intereses que se manejaban tras las convocatorias en la era José Pekerman.



Al referirse a la posibilidad de ir al Mundial de Rusia 2018, el delantero afirmó: "Después ya se volvió eso una fiesta, cualquiera iba a la Selección... A mí cuando me dijeron 'si iba al Mundial de Rusia, tienes que hacer esto'. No me gusta que me impongan cosas porque yo tengo respeto por el grupo, por mis compañeros y el país. No voy a ir porque tenga que dar algo”, dijo.

A esas revelaciones respondió el periodista Javier Hernández Bonnet, quien aseguró en sus redes sociales: "Dura revelación de Teo Gutiérrez en Directv sobre los intereses que determinaban las convocatorias en la Selección Colombia para el Mundial de 2018. “Eso se volvió una fiesta, cualquiera iba convocado". Insinúa que le pidieron algo... Me pregunto: ¿había tarifas?".



Y entonces invitó a Teófilo a ampliar esa denuncia y a contar toda la verdad detrás de las puntadas que dejó en esa entrevista: "¡Ya encontramos la punta de la pita! Acaba de hablarla Teo Gutiérrez. Cuente más. Diga que el representante del DT de Selección Colombia se quiso apoderar de parte de los premios ganados por los jugadores, a medida que avanzaban en el Mundial de Brasil. Vamos Teo, ¡tú puedes!".

A su turno, Álvaro González Alzate, presidente de Difútbol y vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana (FCF), negó esas acusaciones y dijo que "en esa entrevista dice muchas cosas pero no denuncia nada concreto. Es completamente delirante y difusa".



Eso sí dejó sus dudas sobre Lezcano: "las dificultades que tuvo Pékerman con la Federación no fueron nunca deportivas sino administrativas, motivadas por su representante administrativo, el señor Lezcano. El mismo del que todo dirigente deportivo colombiano conoció por sus ‘proezas’", le dijo al diario El Tiempo.