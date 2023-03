Vicepresidente de Nacional responde a hinchas: 'Soy un profesional'

Las redes sociales aguantan todo pero no quiere decir que haya que soportarlo todo. Menos cuando se trata de campañas que pueden aprovecharse de la pasión desmedida de algunos para hacer daño.

Es un poco la situación que se vive en Atlético Nacional con su vicepresidente, objeto de una campaña en redes, impulsada por un sector de la afición verdolaga.



Todo comenzó con el anuncio del club de no permitir el acceso de aficionados al duelo contra Millonarios en el estadio Atanasio Girardot el próximo sábado (6:10 p.m.), determinación que toma la mesa de fútbol para garantizar la seguridad del espectáculo.



La respuesta de algunos hinchas fue pedir que Benjamín Romero, actual vicepresidente y quien en el pasado trabajó en Millonarios, no pueda ingresar tampoco.



Ante esta iniciativa, el propio directivo dio su respuesta: "Así como trabajé en a Millonarios también los hice en Alianza Lima, en la FPF y la FCF, siempre con mucho profesionalismo y buenos resultados", dijo.



Su compromiso con el club antioqueño no pasa por campañas de redes, ni mucho menos: "Soy un profesional de la industria del fútbol y hoy doy todo por Atlético Nacional y lo único que me importa como a todos los que hacemos parte de este gran club es el éxito en todas sus áreas y que deportivamente siga siendo siempre el número uno", añadió.

​La pasión de las hinchadas de Millonarios y Nacional es reconocida en el país y no sobran las precauciones, más cuando en la ciudad algún sector de la afición ha protagonizado vergonzosas campañas, que incluyen amenazas de muerte, contra varios directivos de la institución antioqueña.