Paulo Autuori explotó en Atlético Nacional: ‘Hay una arrogancia’

Paulo Autuori explotó y pidió humildad en Atlético Nacional. El brasileño no tiene filtros y se calentó cuando le preguntaron por el reto que asumirá en la Copa Libertadores 2023.



La prensa y la hinchada verdolaga piden mejor fútbol, a pesar de que los resultados ya se le están dando al entrenador.



Luego del triunfo contra Pasto, el último fin de semana por la Liga BetPlay, Autuori habló con la prensa y entregó una declaración polémica.



El periodista Roberto Urrea, envió un cuestionamiento a Autuori durante la rueda de prensa en Pasto. “Nacional gana y es segundo de la clasificación en Liga, pero la propuesta futbolística no gusta. ¿Le preocupa, cuando estamos a menos de un mes de iniciar la Copa Libertadores, la cual Nacional no conquista desde hace seis años?”.



Ahí explotó Autuori: “Es una pregunta muy buena. ¿Sabe cuántos años, algunos equipos enormes de Suramérica, pasaron sin ganar la Libertadores? ¿Crees que seis años es… (Mucho tiempo)?”, empezó el brasileño.



“Hay una arrogancia, que tenemos que estar atentos de eso. Hay que ser más humildes”, comentó enfáticamente.



“Flamengo, con el poderío económico que tiene, se quedó 38 años sin ganar la Libertadores. Boca Juniors tiene un montón de tiempo. River va a pasar por una remodelación”, puso como ejemplos.



Finalmente, el entrenador de Nacional aclaró: “Entiendo la emoción, pero nosotros tenemos que estar con la razón. He estado en algunas campañas victoriosas, pocas. Solamente logra, cuando tiene humildad para pelear y sacar adelante partidos como este”.