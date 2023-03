Ex campeón de Libertadores con Nacional quedó libre: ¿quién dijo yo?

El mercado de fichajes de la Liga Betplay es una posibilidad para jugadores sin contrato, más si se trata de un campeón continental.

Este lunes se confirmó que uno de los exitosos jugadores que levantó el trofeo de Copa Libertadores en 2016 con Atlético Nacional está de nuevo en la vitrina.



Se trata del atacante Orlando Berrío, quien acordó la finalización de su contrato con Águilas Doradas y está listo para probarse en cualquier club de Liga.



Berrío sonó antes de la llegada de Autuori para un posible regreso al club verdolaga pero finalmente no se concretó. Es sí, se mantuvo cerca, en Rionegro, por si pasaba algo como lo que ocurrió y es que no tuviera el protagonismo que esperaba a sus 32 años de edad.



En redes sociales es claro que muchos aficionados aprueban su regreso, apelando a su sentido de pertenencia con el club y la experiencia que ganó en Flamengo de Brasil, pero otros dudan que precisamente no pudiera afianzarse en ese club ni tampoco en Águilas. ¿Quién correrá el riesgo? Ojo, que un campeón anda libre...