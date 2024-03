América tendrá una gran novedad para Sudamericana: ¿jugará?

América de Cali está pasando por un complejo momento y el técnico César Farías tendrá la oportunidad de empezar a revertir esa situación cuando enfrente el duelo de Copa Sudamericana contra Alianza en Barranquilla.

Ese partido podría ser crucial para el técnico y no tiene margen de error, así que el venezolano utilizará lo mejor de su plantilla para poder llevarse la clasificación a siguiente ronda del torneo internacional y alejar la crisis.



Ante esta situación, Farías viajó con antelación a suelo barranquillero y dentro de los jugadores que llevó el técnico se encuentra Víctor Ibarbo, quien es la principal novedad, pues no había sido tenido en cuenta por el venezolano.



Sin embargo, aún no se sabe si César Farías decida utilizar en la titular o como alternativa a Ibarbo, aunque ante la crisis, cualquier ayuda podría ser importante para el técnico, pues debe buscar alternativas que le hagan encontrar mejores opciones de ataque.



Para el encuentro ante @AlianzaFc_ofic por copa @Sudamericana regresan Rodrigo Holgado, Jader Quiñones, Ever Valencia y Marcos Mina.



Como novedad viaja Víctor Ibarbo. pic.twitter.com/OJWWuuryTO — América En La Red (@Americaenlared) March 4, 2024



De esta manera, Víctor Ibarbo tendrá una nueva oportunidad en América, pues su último juego disputado fue contra Patriotas el pasado 3 de febrero, por la fecha 4 de Liga. En ese encuentro, el jugador jugó apenas cinco minutos.



El partido entre Alianza y América será este miércoles 6 de febrero y se jugará a partir de las 9:00 p.m., en el estadio Metropolitano.