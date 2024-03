¿No respaldaban a Farías? El DT argentino que evaluaría el América

América de Cali no lo pasa bien y los ojos apuntan directamente al entrenador César Farías, quien no ha podido encontrar un equipo sólido desde su intempestiva llegada, en la segunda fecha de la actual Liga Betplay I 2024.

El venezolano tiene al equipo en el puesto 17 de la tabla, con 9 unidades de 30 posibles, y con muchas dudas respecto de la estabilidad de la nómina que dirige. Es un hecho que la paciencia se ha ido acabando y que probablemente este miércoles, tras el cruce contra Alianza por la Copa Sudamericana, se tomen medidas más radicales.

​Justamente de eso se habla ahora en Cali, donde se le ha dado respaldo al DT pero, a juzgar por lo que pasa regularmente en el FPC, eso daría un par de semanas más e trabajo y anticiparía un timonazo.

​Aunque por ahora no se está hablando, al menos no por encima de la mesa, de un nuevo DT, al parecer ya estarían analizando hojas de vida que se estarían acercando a la presidencia de Marcela Gómez, por si un día amanece con ganas de renovar y sorprende con otro estratega, como sucedió con Lucas González.

La versión es de AS Colombia, que da un nombre puntual: "conoció que los dueños del América mantienen su apoyo a Farías, sin embargo, miran de reojo el futuro cercano por si las cosas no terminan de andar con el actual entrenador. Gabriel Milito, actualmente sin equipo, fue ofrecido recientemente y su nombre gusta desde hace un buen tiempo en el equipo caleño", dijo.

De esta manera, el respaldo, que es un riesgo inminente de despido en el FPC, dependerá de ganar ya al precio que sea. Todo lo demás puede esperar...