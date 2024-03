César Farías explicó por qué América no rinde y la decisión que tomará

América de Cali está en un bache deportivo y no ha salido de él hace seis jornadas de Liga BetPlay 2024-I, en el que suma tres empates junto a dos derrotas, siendo esta última contra el sorprendente Pereira que le ganó 2-0 en esta fecha 10.

Luego de esa nueva derrota, el técnico César Farías analizó lo que fue el partido en el Hernán Ramírez Villegas, pero también dio la razón por la que el rendimiento no ha sido el mejor.



De igual manera, Farías dejó claro que como decisión urgente hablará con sus jugadores sobre este mal momento y encontrar soluciones en conjunto.





Fallaron en definición: "Fue un partido anímico. No conseguimos meterla, generamos, lo buscamos, intentamos, fuimos más, perdonamos, el rival tiene lo suyo y en esa falta de confianza en el que todo es una situación emocional no juegan con la mayor libertad".



Nivel del equipo: "Se piensa que no tienen la actitud, pero yo veo el profesionalismo y generación de juego. Nosotros no hemos tenido la misma dicha de las veces que llegamos. Es netamente emocional y se arregla con dedicación. SI no generáramos fútbol diría que nos pasaron por encima, pero no es así. Estamos en un bajo rendimiento porque no la hemos metido, no por falta de juego".



Decisión que tomará con sus dirigidos: "Les dije a los jugadores que quería escucharlos y ver cuál es su sentir porque pasa porque hay que ver a los que aquejan. Quiero saber qué les está pasando".



Comparó el bache con otros rivales: "Los otros equipos grandes también están viviendo la misma circunstancia, pero no podemos seguir jugando bien y perdiendo. Desde mi experiencia digo que no le puedo recriminar las ganas a los jugadores”