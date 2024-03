¿Pidiendo pista para volver? Iago Falque no olvida a América y al FPC

Iago Falque jugaba su mejor fútbol, era indispensable para el América de Cali y hasta había superado una grave factura, pero hechos extra futbolísticos provocaron su adiós.

El jugador sufrió el ataque a bala de su automóvil en confusos hechos en Cali, hechos que por fortuna no dejaron lesionados y no lo afectaron pues su conductor estaba solo. Sin embargo, la situación de seguridad preocupó a su familia, que presionó para su regreso a su país.



Sin embargo ahora podría darse su regreso, no porque la situación de seguridad haya mejorado sino porque tiene ganas de revancha en el FPC.



Según el periodista Dufie Lebrón, Falque se plantearía el regreso al América, pues guarda un cariños especial por la hinchada y siente que podría dar una mano en la situación actual.

QUIERE REGRESAR AL ROJO!

El volante español está dispuesto a regresar a América de Cali

👉🏾📍Iago Falque desea volver a vestir la camiseta del escarlata.

👉🏾❌| Falque recibió propuestas de fútbol de la india y de independiente Santa Fe, las cuales rechazó. #BandaDeportiva pic.twitter.com/QYvyGDcDrv — DUFIE LEBRON® (@dufielebron) March 2, 2024

¿Será posible? Tulio Gómez, máximo accionista del club, había dicho a su salida que tenía las puertas abiertas en el club.

​

Falque habría tenido acercamientos con Santa Fe, según la fuente y también del fútbol de India, pero pensaría en el FPC de manera prioritaria y América sería el plan A.