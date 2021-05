No se juega en Colombia: suspenden duelos de Tolima y Junior por Copas

Las violentas protestas en distintas ciudades del país obligaron a aplazar los dos partidos que estaban pendientes de equipos colombianos.

Conmebol confirmó que los duelos Tolima vs Emelec por Copa Sudamericana y Atlético Junior vs Fluminense por Copa Libertadores "serán reprogramados en otras sedes", probablemente en Paraguay, a donde ya este miércoles habían enviado los duelos de Santa Fe, Atlético Nacional y Equidad.



#Comunicado Los partidos que debían disputarse en Colombia, entre los clubes @cdtolima vs @CSEmelec para la CONMEBOL @sudamericana, y @JuniorClubSA vs @FluminenseFC para la CONMEBOL @Libertadores, serán reprogramados en otras sedes, las cuales serán confirmadas en la brevedad. pic.twitter.com/dwyG9LFc5U — CONMEBOL Media (@ConmebolMedia) May 5, 2021

La difícil situación de orden público hace imposible que se garantice la seguridad de los protagonistas y por eso se busca sede neutral.



La organización espera que se pueda jugar este viernes, pues las canchas en Asunción, la más viable sede neutral, están copados con los duelos Santa Fe vs River y Atlético Nacional vs Argentinos por Copa Libertadores, además de Equidad vs Lanús por Sudamericana. Se barajan las opciones de Lima y Guayaquil para los duelos de Tolima y Junior, pero no hay confirmación oficial por ahora.



La decisión obligaría a un aplazamiento más del duelo entre Tolima y Cali por la vuelta de los cuartos de final de Liga, compromiso que estaba programado para el sábado 8 de mayo pero que en todo caso no ha sido confirmado por las autoridades del Valle, donde los disturbios se han sentido con mayor intensidad.