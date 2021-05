Gallardo pide sensatez: 'el fútbol no está fuera, estamos dentro'

Marcelo Gallardo habló claro de lo que muchos en el mundo del fútbol están pensando: ¿cómo puede ser que mientras los países enfrentan las peores dificultades, la pelota siga rodando?

El entrenador de River Plate, rival de Santa Fe este jueves en Paraguay (7:00 p.m.) por el grupo D de Copa Libertadores, se refirió a la crisis social que vive Colombia y a la ola de protestas violentas que dejan al menos 20 muertos.



"A veces perdemos de vista, creemos que el fútbol está fuera de lo que pasa en el mundo entero y no estamos fuera, estamos dentro. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar, de opinar, de querer que todo debe funcionar", comentó.



No es solo el problema de violencia en Colombia, que hizo que los equipos argentinos decidieran no viajar y la Conmebol dispusiera la sede neutral de Asunción, sino también los rigores de la pandemia.



"No está funcionando nada bien en el mundo, ¿por qué el fútbol debería funcionar de maravilla? Tenemos que lidiar con todas estas situaciones, de si tenemos que viajar o no viajar, si vas o si te dejan entrar. No naturalicemos cosas que no son naturales", añadió.



Y es que el fútbol no ha parado en el mundo, los torneos siguen su marcha en burbujas sanitarias que minimizan los contagios pero no pueden mantener un rango cero y ahora se suman crisis sociales como la de Colombia, que no permite garantías mínimas de seguridad para el desarrollo de los partidos. ¿Hasta cuándo?