Hay temor: Fluminense espera duelo contra Junior en medio de protestas

Colombia vive unos días de profundo caos, en medio de violentas protestas sociales que han dejado al menos 20 víctimas mortales, pero la pelota rodará en Barranquilla a pesar de todo.

Fluminense de Brasil, que ya había partido hacia Colombia cuando Conmebol decidió reprogramar partidos en Paraguay como sede neutral, está en Barranquilla, a la expectativa y con la preocupación de no verse en medio de los problemas de orden público.



"Si la odisea que enfrentó Fluminense la semana pasada no fue suficiente para enfrentar a Santa Fe, la delegación tricolor se encuentra nuevamente ante un escenario de incertidumbre en otro viaje a Colombia, para enfrentar a Junior Barranquilla este jueves, a las 7 pm (desde Brasilia), en el Estadio Romelio Martínez. En esta ocasión, el motivo son las protestas populares contra el gobierno, con derecho a enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos policiales, que han durado seis días en varias ciudades del país", reseña Globo Esporte, aludiendo al viaje de Bogotá a Armenia la semana pasada, pues por la pandemia no se pudo jugar en la capital.



El medio no ocultó su preocupación por las marcha programadas para este miércoles: "se esperan más manifestaciones en Barranquilla y sus alrededores. Habrá una a 15 kilómetros del hotel de Fluminense y a 4 kilómetros del Estadio Metropolitano, donde Fluminense tiene planeado entrenar en la tarde de este miércoles".



Globo Esporte explicó que los tiempos acabaron obligando a los brasileños a estar en Colombia, cuando los clubes argentinos decidieron no viajar: "los cambios comenzaron a gestarse justo cuando Fluminense arribó al aeropuerto de Galeão para embarcarse rumbo a Barranquilla. Conscientes del escenario de incertidumbres, el presidente Mário Bittencourt y el coordinador administrativo Marcelo Penha, quienes acompañan a la delegación, se pusieron en contacto con Walter Feldman, secretario general de CBF, para que la Conmebol pudiera orientar si la delegación tricolor debía ir a Colombia o no. La confederación sudamericana dio luz verde para que Flu continúe su camino".



En todo caso, hay reservas y aunque Junior da como un hecho que el partido se celebrará, en Brasil no se ve tan claro: "Según la Conmebol, las autoridades de Barranquilla garantizaron la seguridad para el juego, lo mismo sucedió en Ibagué, donde Tolima recibirá a Emelec, por la Copa Sudamericana, el miércoles. Sin embargo, esto no significa que esté 100 por ciento garantizado que el juego tendrá lugar en la fecha programada. El escenario en Colombia sigue siendo inestable y todo puede cambiar".