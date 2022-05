DIM fue preso de sus errores y dijo adiós a la Sudamericana: análisis

De mayor a menor fue el rendimiento del Deportivo Independiente Medellín en esta Copa Sudamericana 2022, más allá de los contratiempos que sufrieron como jugar frente a Internacional en Pereira o errores puntuales de los árbitros, el conjunto antioqueño no logró un rendimiento adecuado en la fase de grupos y a una fecha de terminar su participación, se despidió de toda posibilidad de avanzar a los octavos de final.



A continuación, analizaremos cinco puntos de esta nueva eliminación poderosa en el plano internacional.

Jugar de visitante: En Paraguay cometió errores conceptuales que derivaron en un empate 3-3 con Guaireña, en Ecuador, no lograron aplomarse en la cancha frente a 9 de Octubre, a quienes le dieron vida para el remate de la fase de grupos y en Brasil, fue un monólogo de Internacional, equipo que no pasa por su mejor momento, luego que para este partido llegaban con cuatro empates consecutivos. Además, el DIM llegó a nueve encuentros sin ganar como visitante en la Copa Sudamericana, para recordar la última alegría poderosa, toca irse al 17 de agosto de 2016, cuando se impuso sobre Universidad Católica de Quito, siendo la única vez que el rojo de Antioquia obtuvo el triunfo por fuera del Atanasio en este certamen.



Errores de concentración: Malas entregas, complicarse a la hora de rechazar una pelota y malas disposiciones en las pelotas quietas y juego aéreo, la constante en un Medellín que marcaron la constante en un grupo que en el papel no era complejo, pero que esos mismos errores, desestabilizaron el equipo.



Niveles puntuales: El conjunto rojo sufrió lesiones y suspensiones que le costaron muy caro, los jugadores que entraron a reemplazar los titulares no estuvieron a la altura de las circunstancias y en el plano internacional no se pueden dar ventajas.



Eficacia: Medellín generó opciones en todos los partidos de la fase de grupo, pero su nivel de efectividad fue bajo. Por momentos, Luciano Pons se encontraba solo, desconectado del resto del equipo y sin la presencia del argentino en el ataque, le costó caro al DIM a la hora de conseguir los resultados.



Afrontar la responsabilidad de un certamen internacional: Tal como ocurrió en la Copa Libertadores 2020, donde les costó un par de fases avanzar para llegar a la fase de grupos, en esta Copa Sudamericana vencieron al América de Cali, pero a la hora de asumir un formato de partidos a ida y vuelta, el equipo no logró responder de la misma manera. Un tema a corregir pensando en una futura clasificación a otro certamen continental, tener un plantel más maduro, que logre gestionar sus emociones y puedan ser competitivos a la hora de disputar un grupo, especialmente en Sudamericana donde el margen de error es menor.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8