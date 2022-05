Comesaña: ‘perdimos con un rival superior individual y colectivamente‘

Deportivo Independiente Medellín quedó eliminado en la Copa Sudamericana 2022, tras caer 2-0 con Internacional de Brasil, en la quinta fecha del grupo E. Al final del partido, habló Julio Comesaña sobre el trámite del compromiso y lo que viene para el equipo en la Liga.

“Tuvimos dificultades en el viaje con la alimentación de nosotros que no nos permitieron hacer algún entrenamiento ni allá en Colombia, ni acá en Brasil. Unos problemas estomacales importantes, pero no perdimos por eso. Perdimos porque el rival fue superior individual y colectivamente. Lo demás, es hablar cosas que no tienen que ver con el resultado”, explicó Comesaña.

En cuanto a lo que analizó del partido, el entrenador uruguayo señaló que “el comienzo del partido no jugamos como teníamos que hacerlo, tuvimos imprecisiones, no manejamos la pelota y el rival nos generó situaciones, lograron avanzar y con el marcador a favor fueron superiores. Nosotros tratamos de modificar la estructura y estuvimos un poco más parejos. Lo demás, queda para un análisis puntual, nos conocemos, sabemos hasta donde podemos dar. Nos queda prepararnos para lo que viene en las finales de la Liga que es nuestra prioridad. No vinimos a hacer cualquier cosa, no nos daba lo mismo perder, quisimos ganar, pero no se pudo y no hay mucho por decir”.

El técnico agradeció a los poco más de 500 hinchas del DIM que cruzaron el continente para llegar al sur de Brasil y acompañarlos en este partido. “Medellín es un club con un gran poder de convocatoria, nos siguen a todas partes. Estamos acostumbrados a ganar y a perder, pero nos duele por la gente, cuando uno sale a jugar tiene tres chances que es ganar, empatar o perder, sufrimos por los hinchas y estamos agradecidos que nos acompañen a todos lados”.

Finalmente, Andrés Ricaurte coincidió en lo que expuso Comesaña en conferencia de prensa. “El profesor ha expuesto la situación que vivimos en el viaje, pero no es excusa, jugamos en un lindo escenario, enfrentamos a un gran rival y nos han superado”.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8