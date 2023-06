Se definen clasificados a octavos de Libertadores: los de más opción

Sudamérica se prepara para la jornada de definición de sus torneos internacionales y la Copa Libertadores es la que acapara todas las miradas, debido a que es la máxima competencia de clubes. Para estos últimos juegos, equipos colombianos, argentinos, brasileños, chilenos, entre otros, buscan el anhelado tiquete a los octavos de final.

Con un total de 16 partidos, la sexta jornada de Libertadores espera definir a los mejores que lucharán por el título. Los únicos que llegan clasificados a estos juegos son nueve equipos, siendo Atlético Nacional, el único colombiano que está instalado en la siguiente fase.



Estos son los equipos por grupo que tiene primera chance de clasificar en última fecha de Libertadores:



Grupo A:

Con Racing ya clasificado, el segundo tiquete está en juego y Flamengo es quien tiene la primera chance de lograr ese lugar. Los brasileños enfrentarán a Aucas de local y de ganar e incluso empatar, ya están en octavos. El panorama es difícil para Ñublense que tiene que ganar y esperar caída del ‘Fla’.



Grupo B:

Es uno de los grupos más parejos y tres equipos están con opción. Independiente Medellín, Internacional y Club Nacional son los de más opción. Prácticamente el que gane su partido y aproveche una caída de otro será el clasificado. El duelo entre colombianos y brasileños será decisivo, si gana el poderoso, clasifica, aunque los de Porto Alegre juegan de local y no querrán dar ventajas.



Grupo C:

Palmeiras y Bolívar ya están clasificados y apenas jugarán por la ubicación de la zona.



Grupo D:

En esta zona todos tienen las mismas posibilidades de clasificar y el que gane su duelo será el que clasifique. River Plate repuntó y cierra de local contra The Strongest, teniendo así chance de clasificar. Fluminense enfrenta a Sporting Cristal en Brasil y todo parece indicar que no tendrá problemas para ganar a los peruanos y sellar la clasificación.







Grupo E:

Ya están clasificados Argentinos Juniors e Independiente del Valle.



Grupo F:

El único clasificado es Boca Juniors, mientras que Deportivo Pereira, Monagas y Colo Colo lucharán por el segundo cupo. La primera opción es para los colombianos, quienes tienen siete puntos, pero tienen que ganar a los chilenos de visita para sellar su lugar. Un empate les serviría al matecaña siempre y cuando Monagas no dé la sorpresa a los xeneize.



Grupo G:

Athletico Paranaense es el único clasificado y la primera opción para el segundo cupo es Atlético Mineiro, quien está segundo y ganando o empatando lograría clasificar sin depender.



Grupo H:

Tanto Olimpia como Atlético Nacional, ya están en octavos de final. Sin embargo, ambos jugarán para determinar quién pasa primero y segundo de la zona.