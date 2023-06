Álvaro Montero sobre la final con Nacional:'Siempre fuimos superiores'

Han pasado unas horas desde que Millonarios se convirtió en nuevo campeón de la Liga BetPlay. El conjunto embajador se impuso sobre Atlético Nacional en una serie final que se definió con una tanda de penales. Álvaro Montero fue protagonista con atajadas decisivas y este lunes, reveló cómo fue su preparación además de sus sensaciones en el partido.



“Estuve intentando darle la mayor confianza al equipo, tener esa calma y tranquilidad de brindarle eso al equipo. Digamos que de cierta manera siempre nos han pasado información nuestro equipo de trabajo nos da videos, porcentajes de tiro, pero los penaltis son una situación que la verdad es de capacidad mental sobre tu rival, ganarle el juego de perspectiva y se vio positiva toda la situación”, dijo Álvaro Montero sobre la definición desde los doce pasos.

¿Pensó que lo perdían? “Ni cerca, la perspectiva de la gente, del ambiente de pronto, pero nosotros vamos al camerino y dijimos que si seguíamos jugando así íbamos a ganar. Siempre fuimos superiores, controlando el juego, fue una situación aislada que se presentó pero es fútbol y hay que sobreponerse a eso”.



¿Se estudian los penales? “Había unas opciones de ciertos jugadores que podían ir a cobrar penales, pero siempre vemos videos, imágenes, estadísticas, uno llega empapado a la hora del juego, la botella hasta se nos perdió, no sé que pasó. Nos la entregaron al inicio del juego, pero luego de todo lo que pasó a uno se le pierde eso. La información me la grabé”.



Espíritu competitivo dentro del equipo: “Ahí está la madurez de cada uno, que va adquiriendo al pasar los juegos. Nosotros desde inicio de año tenemos algo claro que siempre estar competiendo, tener protagonismo y estar ahí, y eso lleva a tener esa visión de ir partido a partido. En un club como Millonarios, ganas un partido y está bien, pero si pierdes estás muy mal. Hay que tener ese espíritu competitivo”.

Penal que repitieron en la serie: “El VAR le avisó, yo le dije que me adelanté pero uno con la emoción, uno luego de pararlo, no quiere que den atrás la decisión. Yo no escuché a Kevin Mier ni nada”.



Trabajo desde lo mental: “Digamos que es una sumatoria de muchas cosas, de los pequeños detalles, trabajamos con un coach que nos ayuda en el tema mental. Estando en la Selección también tenemos y nos ayudan. A nivel personal pongo en practica muchas cosas que ellos me dicen. Antes de la tanda de penales, yo voy a la mitad de cancha a hacer respiración, para afrontar con calma un momento decisivo”.



Mensaje para Jarlan Barrera: “Lo que pasa es que jugamos fútbol, nadie quiere perder un penalti, yo voy más a la parte humana, he visto muchos comentarios al respecto con Jarlan Barrera, pero nos puede pasar a todos. Los hinchas y el periodismo tratan de señalar”.



Alberto Gamero: “Alberto Miguel se lo merecía, tenemos muy buen ambiente, con el profe y los jugadores, pero era alguien que se merecía vivir eso. Está en el equipo que el quiere, que es hincha, la familia ha pasado momentos difíciles, y concluir las cosas de buena manera es un premio a las cosas buenas que se han venido haciendo, de este proyecto. Hoy el hincha de Millonarios se siente identificado”.