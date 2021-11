Las leonas quedaron sin liderato: Santa Fe, a cuartos de Libertadores

En el cierre de la fase de grupos de la Libertaodres Femenina 2021, Independiente Santa Fe y Ferroviária no se hicieron daño. Fue un empate a ceros que terminó beneficiando al elenco brasileño.

A pesar de ser las dueñas del partido, las colombianas no pudieron refrendar su superioridad en el marcador. Remataron 13 veces a lo largo del encuentro y no pudieron vencer la resistencia de Luciana.



La cosa se le complicó a las dirigidas por Albeiro Erazo en el ocaso del encuentro. Al minuto 75, Johannys Múñoz se fue expulsada. Doble tarjeta amarilla y a las duchas.



Con el punto, Ferroviária se mantuvo en la cima del Grupo con siete unidades, mismas que Santa Fe pero con mejor diferencia de gol (+4 vs +3). Asi las cosas, ambos conjunto estarán presentes en los cuartos de final del certamen.