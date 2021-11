¿Qué dirán los Char? El negocio que planea Porto con Junior por Díaz

En el mercado del fútbol, pocos equipos pueden decir lo que cuenta Porto, tal vez el club más hábil en comprar jugadores muy baratos y venderlos luego a precios exorbitantes en Europa.

Hay decenas de ejemplos, los mismo colombianos, por ejemplo Falcao, James, Guarín, Jackson Martínez y más, quienes fueron identificados en este lado del mundo por ojeadores y luego traspasados por millonarias sumas.



El punto es que esa feliz historia podría repetirse con el nuevo talento nacional, Luis Dïaz, nada menos que el principal activo del club en la actual plantilla de Sérgio Conceição.



Aunque hubo pretendientes en el último mercado, Porto no quiso escuchar ofertas inferiores a los 80 millones de euros que tiene de cláusula el guajiro, a quien todavía le quedan dos años de contrato.



Ahora, según informa el diario A Bola, es momento de empezar a dejarse tentar por clubes que, según se dice, en su mayoría provienen de la Premier League. El club necesita capitalizarse y el jugador ha terminado su adaptación a Europa con éxito, con lo cual el adiós casi se presiente.



La fuente asegura que haber terminado como goleador de la última Copa América, junto a Messi, y su gran temporada le dan mucho valor a su ficha, por lo cual ya no quisieran compartir con nadie el valor total de su próxima transferencia. Vale recordar que Atlético Junior, equipo del que salió Díaz con destino a Portugal, conserva el 20 por ciento de un futuro negocio por sus servicios.



"La directiva está considerando realizar una inversión y comprar el 20 por ciento de los derechos económicos que aún pertenecen a Junior Barranquilla, club donde se formó y al que los blanquiazules le pagaron $7.215.082 euros, más $1.776.661 euros relacionados con gastos de transferencia, que ascendieron a un total del fichaje de $8.991.743 euros".



Si la transferencia finalmente ocurre no será sino hasta el siguiente mercado de verano y, ojo, no por menos de 80 millones de euros. Hay que ver si Junior quiere recibir ahora una cantidad muy considerable por ese 20 por ciento que conserva, o prefiere esperar hasta conocer el valor real de su próximo contrato y entonces sí pasar por su cheque. En el primer caso es anticiparse y tal vez resignar dinero pero ir a la fija, en el segundo es ser pacientes y, tal vez, asegurar una cantidad más generosa, si es que el jugador se fuera por una cifra superior a la que cotiza hoy.