Presidente del DIM aclaró el tema de la venta a un grupo internacional

En las últimas semanas, Deportivo Independiente Medellín ha sido acercado a unos rumores fuertes por una posible oferta de parte de un grupo internacional para que el equipo antioqueño tenga nuevos dueños. Sin embargo, el club salió al frente sobre los temas, publicando en su página Web, los diferentes acercamientos que han tenido en los últimos años. Además, el presidente Daniel Ossa salió al corte para desmentir y aclarar dudas en torno al tema.



“El silencio que tuvimos antes no fue prudente de nuestra parte y hemos tomado la decisión que ante cualquier rumor vamos a salir a cualquier cosa, no vamos a dejar que las cosas se desborden”, resaltó el señor Ossa en diálogo con ‘Múnera Eastman Radio’.

Frente a ese posible acercamiento con empresarios portugueses, el dirigente rojo indicó que “les dimos la confianza que acercaran una persona con una carta membretada, ellos acercaron a un señor portugués y les hemos brindado toda la información para llegar a un feliz término. A hoy, no hay una oferta en firme, nosotros no tenemos nada en firme. Hicimos un trabajo juicioso, donde realizamos una cronología en diferentes ofertas, donde la gente sepa en donde estamos. Nosotros no somos mentirosos, no somos unos payasos, tampoco tenemos un circo montado, esto no es un caballito de batalla. Hay unas personas serias trabajando, haciendo frente, la realidad es que estamos afuera de los ocho, vamos a ajustar cinco torneos, ojalá que no. Pero tampoco es que deben aprovechar esta situación para inventar cosas que no son ciertas”.



Además, “cuando José Raúl salió a hablar (octubre 2020) fue cuando se avanzó muchísimo, pero después nos dimos cuenta que estaban por otro lado. Nuestra idea es que venga una venta internacional, pero el tema de la pandemia y los paros nos complicaron. Tenemos la voluntad de facilitar el negocio, pueden comprarnos y les dejamos los pasivos, o nos dan una plata, pagamos los pasivos. Hemos viajado a mostrar el equipo, la ciudad, pero también esperamos que la oferta sea buena. No hemos parado en nuestra labor, paralelamente hay que seguir trabajando en el equipo, hemos traído técnicos, jugadores”.



Continuando con el tema de la venta, el señor Ossa comentó que “hemos puesto un valor en dos ocasiones, lo demás, ellos han evaluado y se han quitado de los negocios. Tenemos unas consideraciones, el aporte económico del máximo accionista es importante, el equipo tiene un nombre, jugadores y cuando llegue una oferta formal, la evaluaremos de acuerdo a los valores que se tengan en el mercado”.



Finalmente, el directivo comentó que cuando habló el señor Raúl Giraldo había llegado una oferta, pero que actualmente no hay nada en concreto. “Hubo una oferta verbal, la aceptamos y fue cuando más cercanos estuvieron de vender. Cuando iba a llegar la oferta escrita, fue donde ellos tomaron otro rumbo. Debo aclarar que, con el intermediario portugués no ha llegado alguna oferta formal”.

Continuidad de Marmolejo y otros jugadores



Aunque mantienen opciones de clasificar, Medellín sigue trabajando pensando en la próxima temporada, donde además de los torneos locales, atenderá la Copa Suramericana por haber ganado la Copa Colombia 2020. El principal jugador a renovar es Andrés Mosquera Marmolejo, quien está en la órbita del Deportes Tolima. Otros jugadores como David Loaiza o Agustín Vuletich estarían adelantados para continuar en el equipo, aunque cada caso lo están atendiendo de manera individualizada.



“Con Andrés (Mosquera Marmolejo) y su representante hemos finalizado los últimos acercamientos, nos faltan dos detalles que estamos muy cerca y esperemos que llegue a buen



término. Se lo merece por Andrés y por la institución. Cuando se fue David González, nos la jugamos por él y supo aprovechar ese momento, la idea es que lo podamos disfrutar”.



El dirigente habló sobre la oferta del Tolima y el actuar de su máximo accionista Gabriel Camargo. “Sabemos que Tolima está interesado en dos o tres jugadores nuestros y generan cierta presión, ellos tienen una forma compleja de presionar y el ‘Senador’ (Gabriel Camargo) a veces se queja y emite comunicados cuando le pasa, pero él lo hace con frecuencia”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8