¡‘A palo seco’! Curiosa restricción en la final de Copa Libertadores

Malas noticias para los asistentes a la definición que se avecina de la máxima competición sudamericana de clubes...

Los comercios de Uruguay no podrán vender bebidas alcohólicas después de que termine la final de la Copa Libertadores debido a la veda que regirá en el país sudamericano por un proceso electoral que se llevará a cabo al día siguiente.



El domingo 28 de noviembre, es decir, un día después de la final de la Libertadores, serán elegidas las autoridades que representarán en el Banco de Previsión Social a los afiliados activos, a los pasivos y a las empresas.



Teniendo en cuenta que dicha jornada se rige por la Ley de Elecciones de Uruguay, en el país no se podrán expender bebidas alcohólicas desde las 24 horas anteriores a la clausura del acto de votación. De acuerdo con esto, los comercios no podrán venderlo desde las 19.30 hora local del sábado 27 de noviembre.



Ese día, los brasileños Palmeiras y Flamengo disputarán en el estadio Centenario la final de la Copa Libertadores a las 17.00 hora local.



Este martes, al ser consultada por esta situación, la jefa del Gobierno local de Montevideo, Carolina Cosse, resaltó durante una rueda de prensa que la Intendencia va a "aunar esfuerzos" para que se cumpla con la veda obligatoria.



"Es un esfuerzo que tiene que ser de todos, de las autoridades, de los agentes de la sociedad civil y de la ciudadanía en general. Yo tengo confianza en nuestra gente y vamos a tener que tener una tarea de comunicación muy fuerte con los extranjeros que van a estar visitando", concluyó.