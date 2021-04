Junior quiere que la tercera sea la vencida: visita a River por Copa

Atlético Junior visita el Monumental de River Plate, por la segunda fecha de la Copa Libertadores, en uno de los duelos más complicados que tendrá en la fase de grupos. El equipo tiburón viene de empatar en casa con Santa Fe y quiere recuperar lo perdido. De paso, intentará que la tercera sea la vencida. En las dos oportunidades anteriores por la Copa, han perdido en territorio argentino, 3-0 en 1981 y 2-1 en 2005.

El técnico Luis Amaranto Perea llegó a Buenos Aires con algunos inconvenientes en su nómina y todo por cuenta de algunas ausencias. Germán Mera, pieza clave en la defensa, y Teófilo Gutiérrez, referente en el ataque, no viajaron porque se recuperan de sus lesiones. Uno presenta un inconveniente con el tobillo y el otro molestias en el tendón de Aquiles.



Entretanto, el equipo de Marcelo Gallardo que contará con los colombianos Rafael Santos Borré, seguramente titular, y Jorge Carrascal, había conseguido recuperar a Matías Suárez, tras superar un problema de rodilla, pero en las últimas horas se anunció su baja por un caso cercano de Covid-19. Aunque Fabrizio Angileri estuvo en duda por una dorsalgia en el último duelo en Argentina, sí hace parte de los convocados por el 'Muñeco'.



Otra baja que se suma a la de Suárez, es la de Jonatan Maidana, quien resultó positivo el lunes tras un análisis de coronavirus.



Una cita con la historia



River Plate y Junior se han enfrentado en cuatro ocasiones, todas por fase de grupos en Copa Libertadores. El balance es favorable para el elenco argentino, que no ha perdido nunca. Encajó tres victorias y sumó un empate. A esta llave también llega con el favoritismo, pese a que en la primera jornada todos igualaron. River lo hizo frente a Fluminense, de Brasil, y Junior con Santa Fe.



El primer choque entre ambos se dio en el campeonato de 1981 y se jugó en territorio colombiano; terminó igualado a cero. Posteriormente, en Argentina, el millonario ganó 3-0. Ya en 2005, River ganó 0-2 en Barranquilla, y en el juego de vuelta en el Monumental, se impuso 2-1. En aquel último duelo, Marcelo Gallardo anotó el tanto del triunfo, después que Martín Arzuaga igualara el partido.



¿Con qué motivación llegan?



El equipo colombiano llega con aire en la camiseta pues pegó primero en los cuartos de final de la liga colombiana frente a Santa Fe, al que venció en el Metropolitano 3-1, después de haber igualado 1-1 en la primera jornada de Libertadores.



De hecho, el equipo de Amaranto Perea solo ha perdido un partido en sus últimas cinco salidas. Lleva cuatro juegos consecutivos sin perder. Por fase previa de Libertadores cayó 2-1 con Bolívar, después en la vuelta ganó 3-0. Por la Liga Betplay, su último compromiso en la fase regular terminó igualado a cero con Pasto. Sus choques más recientes fueron frente a Santa Fe, 1-1 por Libertadores, y 3-1 por fase de cuartos.



El panorama en las toldas millonarias no es muy diferente. También suman tres victorias, un empate y una derrota, en sus últimas cinco salidas. Vencieron a Tucumán 1-2 en la Copa, a Colón 3-2 por la Liga y posteriormente golearon 5-0 a Central Córdoba. En Libertadores igualaron 1-1 con 'Flu', pero en su partido más reciente cayeron con San Lorenzo en casa, 1-2.



Ficha del partido



Día: miércoles, 28 de abril

Hora: 7:00 pm

River (ARG) vs Junior (COL)

Copa Libertadores Fecha 2 – Grupo D

Estadio: Monumental, Buenos Aires

Árbitro: Juan Benítez (PAR)



Alineaciones probables

​

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Héctor Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Agustín Palavecino, Nicolás De la Cruz, Julián Álvarez; Rafael Santos Borré y Matías Suárez.



Junior: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Willer Ditta, Danny Rosero, Edwin Velasco; Homer Martínez, Fabián Ángel, Larry Vásquez; John Pajoy, Fredy Hinestroza; Miguel Borja.