Palmeiras y un gran historial: así le ha ido ante equipos colombianos

Palmeiras comenzará su serie ante Deportivo Pereira por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El cuadro brasileño vendrá a jugar al estadio Hernán Ramírez Villegas este miércoles por la ida de la llave.



El equipo de Abel Ferreira viene con confianza no solo por ganar su último juego de Brasileirao que fue ante Cuiabá, sino también porque ante los clubes colombianos prácticamente no falla.



El historial de Palmeiras ante equipos de la Liga Betplay es brillante. Los brasileños han jugados 12 partidos oficiales de los cuales nueve fueron triunfos, dos derrotas y un empate.

El primer juego ante colombianos fue con Santa Fe en 1961. Allí el ‘Verdao’ se enfrentó a un equipo cardenal dirigido por el yugoslavo Rodolfo Kralj en la semifinal de la Libertadores 1961.



Palmeiras trajo a jugadores de talla mundial como lo fueron Djalma Santos y Chinesinho. La serie arrancó en El Campín, duelo que terminó 2-2 y en la revancha los brasileños se impusieron 4-1.



Por su parte, la serie más recordada ante colombianos fue la final de la Libertadores de 1999 que disputó el Palmeiras de Luiz Felipe Scolari ante el Cali de ‘Cheché’ Hernández.



Cali se impuso en la ida por 1-0 en el Pascual Guerrero y en la vuelta los brasileños vencieron 2-1 y llevaron la final a los penaltis donde se impusieron los paulistas por 4-3.



Finalmente, Palmeiras solo ha visto la derrota en una serie ante colombianos y fue con Millonarios en 2012 en la Copa Sudamericana. En la ida, los brasileños ganaron 3-1, pero en Bogotá los albiazules protagonizaron una remontada increíble y vencieron a Palmeiras por 3-0 para ganar la serie 4-3.



Historial completo de Palmeiras ante equipos colombianos



21 de mayo de 1961: Santa Fe vs. Palmeiras (2-2) - Semifinales Copa Libertadores



28 de mayo de 1961: Palmeiras vs. Santa Fe (4-1) - Semifinales Copa Libertadores



2 de junio de 1999: Cali vs. Palmeiras (1-0) - Final Ida Copa Libertadores



16 de junio de 1999: Palmeiras vs. Cali (2-1) (4-3 p.) - Final Vuelta Copa Libertadores



2 de marzo de 2006: Palmeiras vs. Nacional (3-2) - Fase de grupos Copa Libertadores



4 de abril de 2006: Nacional vs. Palmeiras (1-2) - Fase de grupos Copa Libertadores



2 de octubre de 2012: Palmeiras vs. Millonarios (3-1) - Octavos de final Copa Sudamericana



23 de octubre de 2012: Millonarios vs. Palmeiras (3-0) - Octavos de final Copa Sudamericana



2 de marzo de 2018: Junior vs. Palmeiras (0-3) - Fase de grupos Copa Libertadores



17 de mayo de 2018: Palmeiras vs. Junior (3-1) - Fase de grupos Copa Libertadores



7 de marzo de 2019: Junior vs. Palmeiras (0-2) - Fase de grupos Copa Libertadores



11 de abril de 2019: Palmeiras vs. Junior (3-0) - Fase de grupos Copa Libertadores