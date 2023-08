Santiago Arias dio la clave para detener a Messi e Inter Miami

Cincinatti FC e Inter Miami jugarán este miércoles por las semifinales de la Copa US Open y es por ello que durante este martes habló el colombiano Santiago Arias que volverá a jugar ante Lionel Messi.



El lateral en diálogo con EFE dio la fórmula para parar al jugador y aseguró que hay confianza en su equipo para imponerse al cuadro de Florida.



“No sé cómo se le para (risas). Es trabajo en equipo, intentar sacarle la pelota, sabemos que no es fácil. Todos conocen el poderío ofensivo que tiene Messi, la calidad que tiene, lo buen jugador que es, pero al final trataremos de no dejarlo hacer mucho”, señaló el colombiano.

De igual manera, aseguró que no solo hay que detener a Messi, sino a los grandes jugadores de Inter: “No sólo a él, porque sabemos que hay otros jugadores que también lo hacen muy bien. Creo que este partido lo va a ganar el que esté concentrado durante los noventa minutos”.



Por su parte, se mostró confiado en que Cincinatti se impondrá en la serie: “Estamos teniendo una excelente temporada, se ha demostrado que tenemos buenos jugadores, tenemos excelente equipo, hay partidos que han sido difíciles y los hemos remontado. Tenemos confianza, creemos en el trabajo que hacemos”.



Finalmente, Arias anticipa un partido complicado por el gran momento de los de Miami: “Va a ser un partido bastante complicado, más ahora con los jugadores que tiene el Miami. Va a ser un lindo partido. En este momento hay tanto respeto para nosotros como para ellos”.