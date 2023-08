Millonarios: así fue como barra entró ataúd al estadio El Campín

Durante las últimas horas se dio a conocer que una de las barras bravas de Millonarios entró un ataúd durante el juego entre los Embajadores y Tolima el pasado 7 de agosto.



El hecho se difundió hace unas horas en redes sociales y ha causado la sanción de los ‘Comandos Azules’ que no pudo ingresar para el juego ante Once Caldas disputado este lunes 21 de agosto.



De igual manera, la barra no podrá ingresar con camisetas alusivas al club por cuatro fechas y deberá cumplir una "acción de reparación simbólica, a la ciudad, al club, a los asistentes al espectáculo que genere confianza", según señaló la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia.

El castigo no quedaría ahí ya que, de acuerdo a autoridades distritales contactadas por El Tiempo, la barra llegó para hacer su ingreso al estadio a la fuerza sobre las 2 de la tarde del lunes 7 de agosto.



Pese a que el juego era en la noche, los barristas violentaron la entrada al estadio con tal de ingresar el cadáver de ‘El Monito’, un líder del grupo y aunque las autoridades intentaron evitar el paso salió agredido un uniformado de la Policiía.



De igual manera, José David Riveros, secretario de Gobierno de Bogotá le confirmó a El Tiempo, que los sujetos no pasaron más allá de 10 metros y no entraron a la tribuna o a la grama.



Además, reveló que ya hay tres personas identificadas por el hecho y que “los identificados ya tienen una nota judicial por la denuncia instaurada tras la agresión contra servidor público. Además de las sanciones impuestas por la Comisión, podrían recibir una restricción de 3 a 5 años para entrar al estadio y una multa que oscila entre los 20 y los 100 salarios mínimos".



El funcionario además indicó que las sanciones se determinarán luego de una audiencia con un inspector de la Policía.