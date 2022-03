Óscar Córdoba, sin piedad contra Millos: 'hace rato es equipo chico'

En medio de una acalorada charla con otros panelistas en ESPN F90, el exarquero Óscar Córdoba dejó una picante frase sobre lo que para él es el presente de Millonarios. Todo se dio tras la eliminación del equipo de Alberto Gamero en la fase 2 de Copa Libertadores, a manos de Fluminense, con un global 4-1.



Córdoba, quien jugó con Millonarios en 1991/92 y 2008/09, se encendió con Iván René Valenciano al momento de hablar de inversión en los clubes. Le pidió no incluir a Nacional y Junior. "Un día les dije aquí, quién es Millonarios a nivel internacional (...) Iván no compares una cosa con la otra. Nacional tiene una cosa muy grande detrás. Está colocando billete, billete y billete. Acá en Colombia no pueden poner ni a Nacional ni al Junior".

"Millonarios hace rato es un equipo chico. Yo estuve ahí adentro y en algún momento a varios de nosotros nos tocó poner para pagar la nómina, y recuperar cuando salía la boletería. Es un equipo que tiene problemas y es un proceso de casi 10 años. Yo regresé a Colombia en el año 2008/09 y en estos años se ha hecho una gran tarea para recuperar la grandeza de un club", recordó el exarquero que se retiró en 2009 con el albiazul.



Y agregó que hay clubes en Colombia con una mejor infraestructura y con inversión económica para reforzar sus nóminas. "Encontrarse con una sede como la de Nacional, que no la tiene nadie en Colombia, se asemeja mucho a los grandes clubes de Sudamérica. Ellos van en un camino de internacionalizarse hace rato, y consiguieron la Libertadores".