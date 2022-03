Gamero tras eliminación de Copa: 'no siempre cuando se pierde es malo'

Millonarios quedó eliminado de la Conmebol Libertadores este martes a manos de Fluminense, pero Alberto Gamero quiere ser positivo y por eso ve el vaso medio lleno. El entrenador albiazul aplaudió la valentía de sus jugadores en Brasil y aunque sí reconoció que el resultado le duele, prefiere seguir pensando a futuro. Salió cargado de enseñanzas.

Balance del partido: "El primer tiempo lo disputamos en doble área. Sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo con mucha posesión de balón y por momentos se lo quitamos, lo administramos bien. Los dos goles vienen de contragolpes y eso quiere decir que el equipo tenía un bloque alto, estaba atacando, y eso nos pasó a nosotros. Queríamos buscar el resultado y me parece que fue muy amplio para lo que se vio. Queda el desazón por como vino a competir el equipo y a disputar el partido, y tener que irse con las manos vacías. Como dijo mi jugador (Macalister Silva) hay mucho aprendizaje y me parece que este equipo va por buen camino".



Enseñanzas en la Libertadores: "Nos dejó la enseñanza que los partidos de local hay que ganarlos. No se puede dar la ventaja. Me parece que la llave se perdió jugando en Bogotá. A pesar que el equipo queda eliminado, no desentonó en esta instancia, hicimos un buen partido en Bogotá y acá demostramos que podíamos competir en este evento internacional. Desafortundamente nos vamos con las manos vacías, pero este grupo está comprometido y está entendiendo lo que se quiere".



¿Le hizo falta reforzarse pensando en Copa?: "Pienso que competimos en los dos partidos. Aquí uno nunca puede decir hizo falta porque lo tuvimos, y aquí también en el primer tiempo y en parte del segundo veíamos que podíamos ganar el partido. En esto no uno puede descuidarse y allá nos descuidamos. Hoy nos hicieron dos goles cuando estábamos buscando el resultado. Lo que me gustó es que este equipo es valiente, es macho para jugar. Me duele y más por la afición que vino a acompañarnos. Los muchachos corrieron y lucharon, no siempre cuando se pierde es malo".



Richard Celis y los buenos comentarios: "Es muy bueno, un jugador que se sabe asociar y en la medida que se vaya entendiendo con el grupo nos va a dar mucho. Me parece que hoy por momentos era el que nos llevaba el equipo, se asociaba con Silva y Ruiz. Le va a caer muy bien al equipo, tiene dos semanas de estar aquí, y el trabajo que le hemos visto nos da la tranquilidad que también por derecha vamos a tenerlo".