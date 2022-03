Ni gesta ni sello azul: amargo adiós de Millonarios a la Libertadores

Sería una noche llena de sombras, como las de la cancha de Vasco da Gama en la que Fluminense dio un paso más hacia la fase de grupos de la Copa Libertadores tras superar, sin desesperos ni sobreactuaciones, a un Millonarios inofensivo, impreciso, inocente.



El equipo brasileño se impuso por 2-0 en su casa y ajustó la llave en un 4-1 elocuente, que dio la idea de un equipo con recursos suficientes que no tuvo que utilizar a fondo, contra un oponente con una nómina ínfima, limitada como la que más, lejos de la base mínima para competir internacionalmente y lejos incluso de su vocación de ataque, la que ha sido su sello, pero que esta vez extrañó a los Ruiz, los Silva, los Vega y los que en otras circunstancias han echado mano de rebeldía. También sobre ese amor propio pasó por encima el eficiente Fluminense.



A los 5 minutos ya debía Montero volar para sacar, a mano cambiada, la primera pelota de gol del local, pero el tiempo pasaría sin que acelerara el dueño de casa y hubiera tiempo para un pequeño susto de Ruiz en predios ajenos y un cabezazo de Herazo, en gran taco de Silva en plena área, que se fue desviado.



Y a los 19 la más clara era del azul: veloz y precisa salida de Celis por la banda y entró de atrás Vega con un remate que obligó a Fabio a lucirse para desviarlo. ¡Tenía que ser gol!



Pero no fue y por poco sí lo es el intento desconfiado de Lis Enrique casi desde el medio campo que obligó a Montero a estirar sus casi dos metros de estatura para arañar y desviar la pelota. Es verdad que no le sobraba mucho a Fluminense en aquella primera etapa, pero tampoco le faltaba: un equipo aplomado, consciente que el empate también lo clasificaba y punzante cuando Millonarios vaciló.



Era una invitación a soñar el arranque del segundo tiempo, pero de nuevo faltaba claridad en los últimos metros, cuando ya se había ido un intrascendente Herazo para darle paso a Jader Valencia, quien tendría de cabeza un primer intento desviado.



Pero de nuevo el que asustaba a los 56 era el dueño de casa el intento en una sucesión de rebotes que al final sacó Montero. Ya a los 61 el miedo se escenificó: gran pase de Luis Enrique, intento frontal de Cano y en el rebote aparecía Willian para vencer a Montero. Llave 3-1 a favor de los brasileños. Poco más que agregar.



¿Y qué tenía Millonarios ante la adversidad? El juvenil Andrés Gómez llegó por Celis y Márquez por Vásquez para arriesgar con cinco atacantes. Es lo que hay. No podían pedirle milagros a Gamero. Ni a Bertel, el primero que se acordaba del arco rival después del gol.



Fluminense, si algo sabe, es aprovechar esa espesura del rival para sentenciar: lo haría, para añadirle sal a la herida azul, un exSanta Fe: Jhon Arias, el que acababa de entrar, sentenciaba en un pase profundo de Yago Felipe que sobraba a todos los azules. Fin de la película.



En Millonarios entraba Pereira, en Fluminense Ganso. ¿Así o más clara la diferencia entre las plantillas?



El azul cumplió con la expectativa y perdió sin atenuantes en el duelo contra un rival que lo superó en todos los aspectos. Queda la Liga, que no es poco. Queda a nivel internacional la certeza de que, mientras no haya inversión, no habrá ropa para ninguna gran fiesta.