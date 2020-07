Juan Castañeda y la Libertadores, una motivación para seguir creciendo

Con 25 años y tras dos ciclos en Atlético Nacional, Juan David Castañeda hizo parte de la nómina campeona de la Copa Libertadores 2016. Aunque solo jugó un partido, en la vuelta de los cuartos de final contra Rosario Central, estuvo en los entrenamientos y en ese día a día que forjó al conjunto antioqueño en levantar su segunda gloria continental.



Desde Tunja y motivado para el pronto regreso a la competencia, David habló en exclusiva con FUTBOLRED recordando ese suceso logrado hace cuatro años.

Para David, ¿qué sensaciones tiene cuando llega el 27 de julio?



Cuando llega esta fecha, mis amigos me molestan, me recuerdan esos momentos que estuve en Nacional, cuando participé en ese partido contra Rosario Central, en el gol de Berrío, en la pelea. Para mí es un orgullo pertenecer a esa nómina campeona y es una motivación para seguir trabajando, seguir madurando y creciendo futbolísticamente y poder estar en ese torneo internacional, pero ya siendo un jugador referente y trascendente en el equipo donde esté.



Aunque sólo pudo jugar contra Rosario Central, fue uno de los partidos claves para Nacional en la Copa, ¿cómo lo recuerda?



Haber jugado ese partido, tras varios años, es difícil caer en la magnitud que fue hacer parte de ese equipo y de haber sido parte de conseguir la Copa Libertadores. Es difícil de ser consciente de ese momento. Fue hermoso.



Y le tocó estar en la jugada del gol de Berrío en tiempo de descuento, ¿qué recuerda de esa jugada?



El gol de (Orlando) Berrío es un recuerdo muy bonito, porque el partido fue muy difícil, pude entrar desde el banco y tenía la ilusión de entrar y marcar. Pude juagar, no logré anotar, pero vi en primera fila ese gol. La emoción de abrazar a los compañeros, de sentir que el estadio casi se caía de la alegría fue algo impresionante.

Usted estuvo en ese primer semestre de 2016, háblenos de la metodología de entrenamientos que realizaba Reinaldo Rueda con ustedes.



Los entrenamientos con el profesor (Reinaldo) Rueda, eran sencillos. Con la cantidad de partidos entre torneo colombiano y Copa Libertadores, el énfasis era de tener un equipo corto, trabajaba el juego aéreo ofensivo como defensivo y trabajos específicos. La información era muy clara para los jugadores.



Desde ese comienzo de la Copa, ¿lo veía sólido para ganarla?



Las primeras rondas veía al equipo muy sólido, había dos y hasta tres jugadores por posición, con un gran recorrido, madurez en sus carreras, muchos con promedios de edad entre 27 a 29 años y jóvenes como Marlos (Moreno) y Sebastián Pérez que marcaban mucha diferencia. Era un gran grupo que hacía más fácil el trámite de los partidos tanto en casa como de visitante.



¿Sigue hablando con algún compañero de esa época?



Con algunos compañeros de entonces me hablo, en redes sociales nos escribimos de vez en cuando. Cada mes hablo con Marlos Moreno, quizás es el más cercano de todos los jugadores con los que compartí en esa época de Nacional.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8