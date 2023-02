Ricardo Lunari: ‘La Libertadores es buena para medir la jerarquía’

La Copa Libertadores 2023 llegó para Millonarios, el instante para los azules de empezar a medir el ‘aceite’ para saber si están a la altura del reto en el certamen internacional y de avanzar a la siguiente ronda, con el objetivo de llegar a fase de grupos, esa que les ha sido esquiva en ediciones anteriores.



Gamero y todo el plantel le madrugaron al duelo y desde el lunes están en Quito, buscando la ventaja para el duelo de vuelta, que se disputará la próxima semana en Bogotá. Primer testeo de nivel para los azules, que puede determinar gran parte de lo que será el resto del 2023.



Uno de los futbolistas que tuvo la dicha de ser referente del club y también, llegar a dirigirlo, fue Ricardo Lunari. El argentino es recordado por su paso a mediados de los años 90, donde consiguieron un subtítulo de Liga, además, de tomar las riendas de Millonarios en el 2015, donde estuvo cerca de llevarlo a una final.



Hay una relación directa del plantel actual con el ‘mono’, pues fue el técnico que le dio la confianza a Andrés Llinás y Stiven Vega de debutar como profesionales en el 2015, en un partido de Copa. El argentino recuerda con cariño esa noche y en su voz, se nota la alegría de ver en lo que se han convertido con el paso de los años. Además, trajo a David Mackallister Silva al embajador, en el 2015.



Lunari habló con FUTBOLRED, acerca de la actualidad de Millonarios, en el previo al duelo de Copa Libertadores contra Universidad Católica, la esperanza de verlo avanzar de fase y por supuesto, del crecimiento de dos canteranos embajadores.



Proceso de Gamero en los años recientes, con el título de Copa

Gamero ha hecho los méritos suficientes, en Tolima hizo grandes campañas, es un técnico que a Millonarios le iba a dar resultados. Le tocó una época difícil como la pandemia, trabajar no era fácil. De a poco moldeó el equipo y Millonarios está con un buen nivel en el plano nacional. Todos esperamos es que ojalá le alcance para hacer una buena Copa Libertadores.

Todos esperamos es que ojalá le alcance para hacer una buena Copa Libertadores.​

Panorama de Millonarios, como equipo formador de talentos y buscando títulos

Es lógico. Todos los equipos de Sudamérica deberían buscar ese camino, trabajar con la cantera, formarlos, usarlos para el primer equipo y después de un tiempo de consolidación, venderlos al extranjero. Con ese dinero, seguir en esa cadena. Es un trabajo a largo plazo, Millonarios lo hace bien, está sacando buenos jugadores que han ido al exterior y lo hacen bien.



La política de Millonarios ha sido buena, ojalá se mantenga y sigan apareciendo esa clase de jugadores que pueden tener esa opción de crecer, además, en el futuro, con esa tranquilidad económica que da el vender futbolistas de buen nivel.



La política de Millonarios ha sido buena​

Plantel de Millonarios 2023, a la altura del reto en Libertadores

Sí, tiene las condiciones, el equipo está bien, hay un funcionamiento bien aceitado. Millonarios puede estar tranquilo de que competirá en buena forma, luego se verá eso, porque hace mucho no se participa a nivel internacional y hay qué ver cómo llega la Universidad Católica. Estos campeonatos son buenos para medirse, para ver si hay jerarquía y si Millonarios está en condiciones de progresar.



Ojalá pueda llegar a la fase de grupos, dependerá de los resultados de local y visitante. Creo y confío en que Millonarios con Gamero podrá alcanzar la fase de grupos.



Creo y confío en que Millonarios con Gamero podrá alcanzar la fase de grupos.​

Recuerdo de Andrés Llinás, al hacerlo debutar como profesional con Millonarios en 2015

Andrés tenía una base buena. Había trabajado mucho tiempo en las divisiones menores de Millonarios y se veía que tenía un potencial muy grande. Cuando le tocó debutar, lo hizo con mucha responsabilidad, lo hizo bien. Luego pasó un tiempo de adaptación, se fue a préstamo. Volvió y a medida que pasaron los partidos, se consolidó como un gran defensor, es un jugador confiable.



De a poco se ha convertido en un baluarte del equipo. Tiene mucho más para dar, tendrá más tiempo en la Selección Colombia. Eso me llena de mucha alegría porque cuando lo hicimos debutar, era un muchacho con mucho potencial, pero no sabíamos su realidad y de a poco fue confirmando eso. Hoy hablamos de un jugador muy importante para el equipo.



Nosotros poníamos a los chicos, cuando veíamos que tenían condiciones. Le dimos la tranquilidad, que hiciera lo que venía haciendo en los entrenamientos, nada más. Ser simples, tener en cuenta que debutaba en un club muy grande y no cometer errores.



En esa noche, empatamos a un gol contra Expreso Rojo, merecimos ganar. Andrés tuvo la opción de marcar el gol, pegó en el palo o la tapó el portero. Casi nos da la victoria que nos hubiera dado la clasificación en Copa. No le dijimos más que jugara tranquilo.



Tiene mucho más para dar, tendrá más tiempo en la Selección Colombia. Eso me llena de mucha alegría porque cuando lo hicimos debutar, era un muchacho con mucho potencial​

Sus ex dirigidos, fundamentales en Millonarios del 2023: Silva, Vega y Uribe

A Stiven lo tuvimos cerca de hacerlo jugar en el 2014, apenas llegamos y finalmente no lo pusimos. Debutó al otro año y de a poco se fue consolidando. A uno lo llena de orgullo tener esa clase de jugadores que, con el tiempo, van confirmando esa idea que se tenía. Lo veía chiquito, con poca experiencia, pero con unas ganas de mejorar. Se convirtió en una especie de patrón, cuando está, el equipo lo nota, le da respaldo y equilibrio al equipo.



Lo de Mackalliser no me asombra. Cuando lo veíamos en el Tolima, lo trajimos, sabíamos que podía darnos todo eso. Nunca pensamos que iba a tener la opción de ser campeón y de ganar en Copa, pero sabíamos que era la clase de jugador que Millonarios necesitaba, aparte es bogotano, hincha de Millonarios. Tenía todo a favor y encima es un gran jugador, es el más importante del plantel. Cuando juega y está bien, Millonarios funciona.



Y de Fernando, ni hablar, fue uno de los mejores delanteros que me tocó dirigir en aquel momento. Era uno de nuestros puntos altos, mucha jerarquía, es un delantero fino, de los que siempre se espera algo diferente. Sus goles son lindos, no es un delantero rebotero, crea las opciones, define y hace jugar a sus compañeros de adelante, no solo es un atacante, es un jugador muy completo.

Además, Uribe, Llinás, Vega y Silva son muy buenas personas, eso es fundamental. No solo es ser buen jugador, sino buena persona y saber que se entregarán en cada partido por el bien de Millonarios.



A Vega Lo veía chiquito, con poca experiencia, pero con unas ganas de mejorar.​

Obligación para ganar el título de Liga en el 2023

Para los equipos grandes siempre será la obligación ganarlo, pelearlo. No se le ha dado y ha estado cerca, todos estamos ilusionados con que se de este año. Se ha hecho un trabajo bueno, de a poco el equipo fue creciendo, el año pasado no alcanzó con esa gran campaña. Creo que este año está muy cerca, no es fácil, hay buenos clubes, pero el deseo es que en este 2023 se concrete con ese título de Liga que todo hincha de Millonarios quiere.

Recuerdo de su etapa como entrenador de Millonarios en el 2015, cerca de la final

A lo mejor nos faltó puntería en los penaltis. Quizás nos faltó definirlo en Bogotá, cuando le ganamos al Cali 3 a 2, siento que ahí se nos escapó, teníamos un jugador más. No supimos hacer valer nuestra superioridad numérica, íbamos ganando. Era para ganar más tranquilo. Su hubiéramos sacado una mejor ventaja, las cosas serían distintas.



En Cali nos hicieron rápido el gol, el equipo luchó y tuvimos varias opciones de contragolpe con Maxi sobre el final. Faltó más tranquilidad para definir en el área rival. Los penaltis no son solo de suerte, es calma en ese momento. Lamentablemente fallaron dos jugadores que le pegan bien al balón como Ramírez y Delgado, no hay nada que reprocharnos por eso.



Habíamos formado un gran equipo, que jugaba bien, brindaba al espectáculo y siempre iba adelante. Vivimos momentos lindos, era hermoso jugar en El Campín, marcábamos muchos goles y la gente estaba contenta. Lamentablemente como todo proceso que no termina en título se tiende a olvidar, los que tuvimos la suerte de estar ahí lo disfrutamos y quedó la espina de no llegar a la final. Estábamos en condiciones de vencer a ese Medellín en la final.



Apoyo del hincha de Millonarios

Cuando viajamos a esa semifinal contra Cali, fue una caravana. Nos acompañaron a unos cuatro kilómetros del aeropuerto, había autos, banderas, la hinchada y no podíamos llegar al aeropuerto. Estuvimos a punto de perder el vuelo por la cantidad de gente que nos acompañó, no podíamos ingresar. Fue caótico pero lindo, es donde se siente que Millonarios es muy grande y popular, la gente forma una fiesta acompañando al equipo.



Sergio Cortés

Redacción FUTBOLRED

En Twitter, Instagram y TikTok: @seracoca_95