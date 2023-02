Millos debuta en Libertadores: con bajas visita a U. Católica en Quito

Empieza la Copa Conmebol Libertadores para los equipos colombianos en la Fase previa con el debut del Deportivo Independiente Medellín precisamente en Ecuador en donde empataron a dos tantos contra El Nacional de Quito, y ahora, llega el turno de Millonarios que espera comenzar su aventura en las primeras instancias con un buen resultado para afrontar la vuelta en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.



Los dirigidos por Alberto Gamero viene de enfrentar a Jaguares de Córdoba en condición de local y con una actuación estelar de Óscar Cortés se quedó con los tres puntos para ponerse en importantes zonas de clasificación en el rentado local. Ahora vendrá la oportunidad en competencia internacional en donde arrancará de visitante en Quito ante la Universidad Católica que llega sin competencia.

La ventaja en el papel la tendría Millonarios. Por más de la localía de la Universidad Católica de Quito, hay algo que impacta fuertemente y es que los ecuatorianos todavía no han empezado a competir en el rentado local, por lo cual, y en voz del director técnico español, Igor Oca referenció que es un factor que puede complicar, aunque han analizado bien al elenco colombiano.



Igor Oca también reveló en diálogo con Win Sports que Millonarios "es un equipo que maneja muchos registros, la realidad es que tenemos que destacarlos con mucha experiencia internacional y se conocen mucho los jugadores. Más allá de la complicación que tuvieron en la liga doméstica donde no pudieron jugar, tienen más ritmo que nosotros en este momento".



Millonarios no tendría tampoco problema alguno con la altura y con el clima de Quito, pues están acostumbrados a jugar en Bogotá, una ciudad muy similar en ese aspecto que la capital de Ecuador. Sobre ese detalle, Igor Oca referenció, "no hemos invertido mucho tiempo en eso porque las condiciones son similares, creo que ambos equipos están habituados a comportarse en ese clima y habrá muchas situaciones que puedan marcar la diferencia, pero esta no será una de ellas.



Para este compromiso, Millonarios tendrá importantes ausencias para afrontar la ida de la Copa Conmebol Libertadores en la Fase 2 contra la Universidad Católica. Esperan sacar un buen resultado para encaminar la serie en Bogotá y esperar rival entre Carabobo o Atlético de Mineiro. Sin embargo, en el primer choque no podrán estar Larry Vásquez, Fernando Uribe, Luis Carlos Ruiz, Israel Alba y Steven Vega, además de Omar Bertel, quien viajó pero lo llevarán con calma después de regresar de una lesión muscular.



Tras la suspensión del partido entre el Deportes Tolima vs Millonarios en el Manuel Murillo Toro que tuvo a Daniel Cataño como agredido por un hincha y el antioqueño le devolvió al seguidor tolimense, la DIMAYOR sancionó al jugador con tres fechas de penalización en la Liga BetPlay, por lo cual, el volante podrá estar en este encuentro contra la Universidad Católica. A Cataño le dieron diez días de incapacidad, pero de igual forma es uno de los elegibles para disputar el encuentro.



A la nómina de Millonarios para este compromiso de Copa Conmebol Libertadores aparecen nombres que no estuvieron en el encuentro contra Jaguares de Córdoba como el mismo Daniel Cataño por la sanción y David Macalister Silva que también pagó una suspensión.



Probable alineación:



Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Andrés Murillo; Daniel Giraldo, Juan Carlos Pereira, Daniel Cataño, David Macalister Silva; Óscar Cortés, Leonardo Castro.



Fecha: jueves 23 de febrero

Hora: 7:00 P.M.

Estadio: Rodrigo Paz Delgado (Quito, Ecuador)

​Árbitro: Braulio Machado (Brasil)

TV: ESPN