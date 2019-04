'Nuestra propuesta no fue la mejor': la dura autocrítica de Suárez

Junior cayó una vez más en Copa Libertadores y su rendimiento en este torneo cada vez es más bajo. Melgar lo superó ampliamente en la tercera fecha del campeonato y el conjunto colombiano está último del grupo F.



“Tuvimos un inicio complicado en el primer tiempo. La velocidad nos llevó a que no tuviéramos la contundencia. En el segundo ellos proponen mucho más y nosotros no fuimos eficaces en el momento que teníamos que serlo. No tuvimos un juego que fuera el mejor para este partido”, dijo Luis Fernando Suárez en rueda de prensa.

El técnico habló de su equipo y comentó que el juego entre los otros rivales de su grupo no los condicionó.



“Yo no sé si saber cuánto había quedado el partido de San Lorenzo y Palmeiras haya influido, no lo creo. Nosotros hablamos de la necesidad de un triunfo. Vinimos a buscar los tres puntos, pero no los pudimos conseguir. Nuestra propuesta no fue la mejor”, comentó el técnico.

A la misma charla también asistió Marlon Piedrahita, quien, en representación de los jugadores, explicó lo que sucedió en el terreno de juego.



“En Liga hemos tenido buena regularidad, pero en Copa no nos han acompañado los resultados. Hay que analizar un análisis profundo de los partidos. No tuvimos contundencia. Hoy había que ganar y nosotros no hicimos nuestra fortaleza de poner el balón al piso. Hay que pensar en lo que viene, sin agachar la cabeza”, explicó.



Y lo que viene es un viaje a Brasil para enfrentar a Palmeiras, su cuarto partido de Copa Libertadores y que será crucial para saber si continuará en competencia.