Bobadilla, dolido por la eliminación: espera revertir la situación

Cortante, reservado y dejando en el aire más dudas que certezas, Aldo Bobadilla habló en conferencia de prensa tras la derrota del Deportivo Independiente Medellín frente a Boca Juniors 0-1, que los deja eliminados de la Copa Libertadores y dependiendo de varios resultados para aspirar al cupo a la Copa Suramericana que en este grupo H lo tiene Libertad de Paraguay. El entrenador reconoció que su equipo deberá esforzarse más si quiere cambiar su realidad, donde en la Liga está por fuera de los ocho y el panorama es oscuro.

“Estoy muy dolido por la derrota, era una oportunidad única contra un gran rival. Hicimos un trabajo defensivo muy sacrificado, pero la idea es salir a proponer. Al final el rival nos gana con errores propios y eso hoy nos cobró. Vamos a ir trabajando y esperamos revertir esto”, indicó.

Frente a la falta de eficacia en el arco rival, Bobadilla comentó que “preocupa mucho porque no es nuestro estilo, evidentemente hay que mejorar y buscar una explicación de algo que nosotros teníamos bien claro y era un equipo que proponía mucho, generaba ocasiones de gol y lastimosamente no lo hicimos. Es una realidad que debemos aceptar y buscar mejorar”.



Además, “nosotros habíamos trabajado de una manera muy clara en este partido, quizás la inseguridad que genera el tema de las derrotas, hace que tenga miedo a equivocarte y es más fácil equivocarte arriesgando, proponiendo, que esperando que el rival te lastime”.



Cuando le tocaron el tema de refuerzos y la ausencia de estos tras la salida de jugadores como Juan Fernando Caicedo, Andrés Ricaurte, Adrián Arregui entre otros, el técnico simplemente respondió que “vamos a seguir trabajando”, una constante durante los cerca de siete minutos que duró esta conferencia de prensa en el estadio Atanasio Girardot.



Bobadilla reconoció que no ha identificado el problema que tiene su equipo, el cual no arranca tras el receso por la pandemia y el que deberá afrontar cinco partidos en 16 días. “Tenemos que buscar la razón, es increíble perder dos partidos en el último minuto. En especial porque tuvimos opciones en esos partidos para buscar el arco contrario, pero hay que seguir trabajando”.



Los colegas volvieron ahondar en el tema de los jugadores y ahora fue que hombres como Javier Reina, Didier Delgado, Leonardo Castro, Andrés Cadavid, entre otros de los que supuestamente deben liderar el equipo, siguen en deuda y dejan a la deriva a los más jóvenes. Sin embargo, Bobadilla respondió con un sí rotundo y cree que están a la altura de las circunstancias.



Finalmente, le hablaron sobre el proyecto deportivo y si este flojo arranque lo condiciona, el paraguayo respondió con esta frase; “Siempre que llovió paró y esperamos que pare esta racha y podamos revertirlo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8