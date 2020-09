Se necesita un milagro: cuentas de Medellín para cupo a Suramericana

Medellín perdió, decepcionó y sigue preocupando por su fútbol: ¡no hay nada! El cuadro poderoso quedó 0-1 en casa contra Boca Juniors y se quedó por fuera de los octavos de final de la Copa Libertadores.



Ahora, Medellín espera un milagro para poder clasificar a Copa Suramericana y, lamentablemente, depende de anotar varios goles, además de otros items, para buscar un cupo al torneo internacional.

El cuadro rojo de Antioquia es último de su grupo y no ha sumado un solo punto. Medellín, además, tiene -6 de diferencia de gol y no le alcanzan los seis puntos restantes para lograr una clasificación a los octavos de final.



Sin embargo, el tercero (cupo a este torneo) es Libertad y tiene seis puntos, máximo que podría hacer el conjunto que dirige Aldo Bobadilla. Y aquí empieza una odisea.



Medellín debe ganar sí o sí los dos partidos que le restan (Caracas en Venezuela y Libertad en Paraguay). El cuadro rojo debe casi que golear para mejorar su diferencia de gol (-6) y que Libertad, además de perder con Medellín, pierda por un buen número de goles contra Boca Juniors. Actualmente, los paraguayos tienen -1 de diferencia.



Es decir, Medellín debe ganar los dos que le quedan e intentar golear (dos o más goles por partido y no recibir). Adicional, que Libertad pierda por dos goles contra Boca Juniors y así se quedaría con el tercer puesto. ¿Alcanzará?