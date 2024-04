¡Inicia la Copa Libertadores! Los primeros partidos de la jornada

Este martes comienza de manera definitiva la Copa Libertadores de América, donde 32 equipos se clasificaron a la fase de grupos y estarán buscando esa anhelada obsesión de ir a jugar la gran final el próximo 30 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires.

Este 2 de abril se dará el pitazo inicial, y de esta manera, se disputarán 4 encuentros en las que predominan el compromiso de Millonarios ante Flamengo, y el encuentro de River Plate en territorio venezolano.

Partidos de Copa Libertadores - martes 2 de abril



Grupo E

Millonarios vs. Flamengo / 5:00 p.m. (El Campín)



Grupo B

Cobresal vs. Barcelona SC / 5:00 p.m. (Zorros del Desierto)



Grupo C

The Strongest vs. Gremio / 7:00 p.m. (Hernando Siles)



Grupo H

Deportivo Táchira vs. River Plate / 7:30 p.m. (Polideportivo Pueblo Nuevo)

Recuerde que puede seguir toda la jornada de los colombianos de la Copa Libertadores en Futbolred.com, donde podrá seguir toda la cobertura.