Juan Carlos Osorio opinó sobre la situación de Atlético Nacional

Juan Carlos Osorio llevará por siempre en su corazón al Atlético Nacional, pues lo ganó todo en el fútbol colombiano con el club antioqueño, e impulsó su carrera como entrenador luego de dejar un legado muy importante.



Es así que Osorio entregó su opinión sobre el presente del club antioqueño.



En charla con el programa ‘Cambio de Frente’, de Telemedellín, Osorio lanzó su comentario sobre la gestión de Nacional.



Lejos de criticar o lanzarse a hacer comentarios fuertes, hizo una afectuosa recomendación para que el proyecto siga mejorando.



“Muchas personas tomando la misma decisión. En cualquier empresa tiene que haber personas que se hacen directamente responsables porque la empresa sea exitosa o no”, fue el primer análisis de Osorio.



Luego, puso un ejemplo con los panelistas del programa: “En este intuyo que usted es el director del programa, David el especializado en fútbol y usted. Si esto no funciona, si las preguntas no sale, no podemos decir que fue el camarógrafo el que no supo hacer las preguntas. No, eso es decisión de ustedes”.



La conclusión de Osorio fue clara: “En el fútbol hay demasiado dinero, entonces hay mucho espacio para que la energía se vaya para un lado y para el otro, entonces que las decisiones son consensuadas. Pero las verdaderas relaciones son de dos, no son de tres, cuatro o cinco. Uno en el fútbol tiene 25 relaciones porque cada jugar es diferente”.