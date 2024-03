Las claves de Pablo Repetto para la redención de Atlético Nacional

Atlético Nacional despertó en la Liga BetPlay I-2024, y promete luchar hasta las últimas jornadas por la clasificación a los cuadrangulares del campeonato colombiano. Y pensar que hace unos días era último, pero ahora está en la cola por entrar a los ocho mejores, con 19 puntos, los mismos de Millonarios.



Todo esto no hubiera sido posible si no es por la reacción que tomó el equipo desde la llegada de Pablo Repetto a la dirección técnica. Aunque no fue inmediata la solución del entrenador uruguayo, pues empató su primer partido (0-0 con Bucaramanga) y perdió el segundo (1-2 con Boyacá Chicó).

Sin embargo, el entrenador uruguayo empezó a encontrar la solución a la crisis verdolaga, y ya completa tres partidos consecutivos ganando y sin recibir goles. 9 puntazos, que ahora lo tienen en otra condición en la Liga I.

¿Cuáles son las claves de la redención de Atlético Nacional?



- Motivación. Repetto lo dijo desde los primeros días de trabajo: tenía que levantar al equipo desde la parte anímica y fortalecerlo mentalmente; y no era para menos, pues los jugadores vivían situaciones difíciles al ver a los hinchas en su contra, con el anterior técnico (Jhon Bodmer) amenazado, y con la partida de un referente, como Dorlan Pabón.



- Confianza y continuidad. Justamente, para darle un respaldo real a sus jugadores, Repetto decidió establecer un equipo base, no estar rotando y probando jugadores; desde que llegó, trató de definir un XI, al que ha tenido que retocar, pero parece que ya encontró a su equipo ideal. Solamente lesiones o suspensiones, podrían trastocar la idea del entrenador de mantener un once tipo.



- Seguridad. Tener el arco en cero por tres partidos consecutivos no es casualidad; Repetto decidió arreglar la casa como se debe: de atrás para adelante; así, solo ha recibido dos goles en 5 partidos (ambos fueron de Chicó) y le ha dado continuidad al arquero Harlen Castillo y a una zaga defensiva, que ahora tiene a tres centrales y dos laterales.