Fracaso: la pobre actuación colombiana en torneos internacionales

El empate de Tolima frente a Argentinos fue el punto final de una semana terrible para los clubes colombianos que disputaron torneos internacionales: cuatro de cinco equipos que estaban en la Copa Suramericana fueron eliminados de la competencia y aunque el papel de Equidad parece bueno, vale la pena recordar que dicha copa apenas está ingresando a la tercera fase (octavos de final).



Lo ocurrido en la Copa Libertadores, donde no hubo representación tricolor después de la fase de grupos, fue una advertencia para lo que terminó ocurriendo, el fracaso que se veía venir y que fue corroborado luego de una serie de resultados que dejan muy mal parado al fútbol colombiano, teniendo en cuenta que, más allá de la calidad de equipos que se enfrentaban, se esperaba una mejor representación.



En cuanto a las actuaciones particulares, resulta lamentable, en primer lugar, que Nacional e Independiente Medellín no pudieran clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores pese a definir sus series en casa, situación que aunque no fue definitiva, sí terminó por ser una de las variables que pesó al momento de la salida de los técnicos que tuvieron durante la competencia.



Posteriormente llegaron los fracasos de Junior y Tolima en la fase de grupos de Libertadores, con lo barranquilleros terminando como últimos detrás de Palmeiras, San Lorenzo y Melgar y los pijaos perdiendo puntos clave en partidos que parecían tener dominados e intentando recuperarse para continuar en certámenes internacionales, algo que consiguieron al finalizar terceros.



Y luego, vino lo de esta semana, con Águilas cayendo frente a Independiente, Cali frente a Peñarol luego de empatar en casa y perder afuera, Nacional que no pudo remontar la serie contra Fluminense tras la estrepitosa caída en Brasil y Tolima, que empató con Argentinos luego de caer en el último minuto en su visita y tampoco alcanzó, siendo Equidad el único que sigue con vida y el que sacó la cara con un triunfo en condición frente a Deportivo Santaní.



El panorama, a partir de esto, resulta preocupante, pues tres de los equipos que disputaron la Suramericana son finalistas de la Liga y aunque el exceso de partidos, los viajes y el poco descanso hayan sido factores influyentes, se esperaban mejores resultados para clubes que están entre los grandes de Colombia y saben lo que es pelear por los títulos.



De igual manera, queda en duda el real peso que tiene nuestra liga con miras a las disputas internacionales, pues fuera de un calendario mal planteado, el fútbol colombiano, bajo este análisis, parece no ofrecer la preparación o el fogueo necesario para pelear con equipos de Argentina, Brasil y hasta Paraguay y Venezuela, cuyos clubes lograron mejores participaciones.



Y aunque hay que esperar a ver hasta dónde llega Equidad, lo único claro es que uno de los clubes eliminados puede ser campeón de la presente Liga l-2019 y que tenemos un muy mal promedio de victorias, para este año, a nivel continental. Algo que ya se venía presentando desde 2018, por lo menos, en la Copa Libertadores donde 3 de los cuatro equipos fueron eliminados en primera ronda.