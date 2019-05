Tolima no pudo con Argentinos y quedó eliminado de la Suramericana

Pese a que Tolima tuvo el dominio de las acciones durante casi todo el juego, el equipo pijao fue incapaz de abrir el marcador y quedó eliminado de la Copa Suramericana, donde tenía enfocadas varias de sus aspiraciones pensando en este semestre y en el próximo.



El equipo dirigido por Alberto Gamero no encontró la forma para demostrar el poder ofensivo que lo ha caracterizado en el último tiempo y ni Marco Pérez, ni Alex Castro o Luis González, lograron vencer la resistencia del Chávez, que no tuvo mayores exigencias a lo largo del encuentro pues más allá del dominio del balón, Tolima no propuso mucho más.



Argentinos, por su parte, fue un equipo que luchó durante los 90 minutos, mostró solidez en la zaga y cortó el juego cuando esto fue necesario, base con la cual logró un importante empate que le permitió mantener la diferencia alcanzada en Argentina y, a partir de la cual, se metió en octavos de final del certamen continental.



Con este resultado, el único equipo colombiano que quedó en competencia es la Equidad, pues Tolima cayó al igual que Atlético Nacional, Rionegro Águilas y Deportivo Cali, eliminados a manos de Independiente, Peñarol y Fluminense, dos equipos con bastante historia a nivel continental y que, en la previa, parecían mucho más complicados que Argentinos.



Sin embargo, los dirigidos por Diego Dabove supieron mantener la calma durante todo el juego, perdieron tiempo en lo últimos minutos y hasta lograron poner en aprietos al arquero Álvaro Montero, quien resolvió bien cuando el vinotinto y oro lo requirió, pues los argentinos, aunque llegaron en un par de ocasiones, estuvieron más cerca de abrir el marcador.



En los últimos minutos, la angustia por el cero terminó con la expulsión de los jugadores Rafael Carrascal, de Tolima, y Elías José Gómez de Argentinos, quienes tuvieron un cruce cerca de la mitad de la cancha.