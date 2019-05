Molestia en la hinchada de Nacional: así cantaron contra los jugadores

Nacional es una caldera que está a punto de explotar y luego de la eliminación en Copa Suramericana, en la que la dura derrota sufrida en Brasil sentó un precedente, los hinchas verdolagas no aguantaron más y se pararon a las afueras del estadio para protestar por un semestre terrible y mostrar su descontento por lo hecho por el equipo en los últimos partidos.



Pocos son los futbolistas que mostraron un sacrificio real por la camiseta y esto, para la afición parece una situación imperdonable por lo que minutos antes de finalizar el partido los hinchas se fueron aglomerando a las afueras del estadio y con cantos dirigidos hacia los jugadores expusieron su sentimiento.



La situación, que no presentó hechos violentos, sí reunión a una gran cantidad de personas, que no conciben cómo un equipo que apenas hace tres años estaba festejando un título de Copa Libertadores, esté viviendo un momento dirigencial y deportivo como el actual, en donde varios técnicos han pasado por la institución pero no han logrado sumar títulos.



Estas son las imágenes de la protesta: