Nacional derrotó 1-0 a Fluminense pero quedó eliminado de la Copa

Atlético Nacional derrotó 1-0 a Fluminense en juego de vuelta por la segunda fase en la Copa Suramericana 2019. Los ‘verdolagas’ impusieron su ritmo, generaron opciones, pero no les alcanzó para remontar el 4-1 de la ida en el Maracaná a favor del ‘tricolor carioca’.



El primer tiempo comenzó con un Atlético Nacional volcado al ataque, con solidez sobre el arco de Agenor. Al primer minuto, un centro de tiro libre de Pablo Ceppelini, cabeceó Cristian Moya y la pelota pasó cerca del arco brasileño. Rápidamente respondió la visita con un remate de Mateus Ferraz en el palo.



Al minuto 3, una jugada entre Vladimir Hernández y Hernán Barcos, la pelota le quedó al araucano, quien centró al corazón del área para que Barcos, con golpe de cabeza, abriera el marcador. El argentino llegó a 19 goles en la Copa Sudamericana, afianzándose como goleador histórico.



Tras el gol, Fluminense respondió con una jugada colectiva que Luciano no supo resolver cuando la pelota le quedó debajo del arco. Nacional retomaba el control de la pelota y Barcos en un par de llegadas estuvo a punto de ampliar la ventaja en el resultado. El ‘Flu’ tuvo una ocasión más al minuto 18 con una chalaca de Luciano que pasó cerca del arco custodiado por José Cuadrado.



A medida que avanzaban los minutos, bajaba la intensidad y ambos equipos no tenían un control claro de la pelota. Un par de jugadas de Pablo Ceppelini volvieron a inquietar al meta brasileño, con más ganas que precisión. Al minuto 37, Brandon Caicedo fue relevado por Hayen Palacios, quien volvió a competencia tras una lesión muscular que lo tenía alejado de las canchas los últimos meses. Caicedo no tuvo su mejor noche y salió en medio de las rechiflas del público.



Al minuto 41, un remate de Nino exigió a José Cuadrado quien sacó el remate de la línea. En una jugada dudosa, pero que el árbitro argentino Patricio Loustau estaba atento, sancionando tiro de esquina a favor de la visita.



En la etapa complementaria, Nacional salió con el mismo ímpetu con el que afrontó en los primeros minutos del periodo inicial. Fluminense no tenía el control de la pelota y recurría a las faltas para frenar el ataque ‘verdolaga’.



Los brasileños no mostraban la agresividad que tuvieron en el Maracaná, de a poco se dedicaban a aguantar e intentando descifrar la zaga local, mediantes a contraataques por bandas.



Avanzaba el tiempo y los errores aparecían en Nacional en el último tercio de la cancha. Al minuto 28, Vladimir Hernández no logró aprovechar un pase englobado de Hernán Barcos. El araucano disparó pero la pelota se fue por encima del arco de Agenor.



Los minutos finales fueron con más ganas que jugadas claras para descontar el marcador global. Nacional puso corazón, entregó actitud pero le faltó ser efectivo.



Fluminense enfrentará a Peñarol en los octavos de final, la ida en Montevideo, la vuelta en Río de Janeiro.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín